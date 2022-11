Fernando de la Mora cantará en favor de niños con leucemia

El tenor Fernando de la Mora encabezará el concierto de gala “Homenaje a los grandes compositores mexicanos” a beneficio de enfermos de leucemia en alianza con la Fundación Comparte Vida, con la que desde hace 18 años recauda fondos para destinarlos prioritariamente a la atención de niños y adolescentes que enfrentan este cáncer en México.

En entrevista con este diario, el tenor adelantó que la gala tendrá invitados de talla internacional que compartirán con él el escenario de la Sala Nezahualcóyotl el próximo 20 de enero de 2023 con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la batuta del maestro Gustavo Rivero Weber.

“Será un gran concierto de repaso por la buena música mexicana y arias emblemáticas del repertorio internacional, y queremos convocar a mucha gente para llenar la sala y contribuir a una buena causa”, dijo el cantante.

Aunque se reservó de momento los nombres de quienes lo acompañarán esa noche, recordó que en años anteriores contó con la solidaridad de artistas como Armando Manzanero, Emmanuel, Alexander Acha, Cecilia Toussaint, Susana Zavaleta, entre otros, y que “este año no será la excepción”.

Como Luciano Pavarotti, sin duda una de las más grandes voces de la historia, Fernando de la Mora tuvo su debut internacional en 1988 en la Ópera de San Francisco haciendo el papel de Rodolfo en La bohème, alternando justamente con el tenor de Módena, quien había saltado a la fama en 1961 con ese mismo papel.

De la Mora cuenta cómo fue aquella relación que mantuvo con Pavarotti cuando lo suplía en La bohème, en San Francisco: “Él era un hombre muy entregado, un extraordinario ser humano, muy profesional (...) Me pedía de cantara la escena y que recorriera el escenario para que él pudiera fijar su papel y saber por dónde tenía que pasar, y luego hacía observaciones (...) eso me ayudó a tener más seguridad en el escenario”, comparte.

De la Mora acumula casi dos décadas emulando a Pavarotti en ese otro rasgo que caracterizó al italiano, además de su voz, su generosidad y la estrategia de aliarse con cantantes pop para contribuir a causas sociales.

“Les pido a quienes puedan que compren los boletos más caros, no lo vean como un lujo o sólo como un boleto caro, sino como la oportunidad de contribuir a salvar una vida, sobre todo a una vida que comienza, como la de un niño (...) imagínense la impotencia de una madre ante su hijo y no poder salvarlo porque no tiene dinero para un trasplante (...) llenemos la Neza, necesitamos 3 millones de pesos que harán la diferencia”, convocó el tenor.

De acuerdo con Globocan, la leucemia se encuentra entre los diez cánceres con mayor prevalencia y mortalidad en México. Sólo en 2020 se diagnosticaron 6,955 nuevos casos en el país y fallecieron 4,786 personas por leucemia. Otro dato es que de los nuevos casos que se registran cada año de esta enfermedad en México, el 50% afecta a menores de 18 años.

Los mejores directores

El célebre director de orquesta indio Zubin Metha es otra de las intersecciones que comparte De la Mora con Luciano Pavarotti en su itinerario musical. Ambos fueron alguna vez dirigidos bajo su batuta.

Cuando se le pregunta por los directores mexicanos que admira y que lo han dirigido, dice que la lista es larga, “en México tenemos grandes directores de orquesta” y enumera a algunos como Natanael Espinoza, Rodrigo Macías, Enrique Patrón de Rueda, Enrique Diemecke, Enrique Bátiz, José Guadalupe Flores, entre otros.

El próximo 20 de enero, Fernando de la Mora subirá al escenario con Gustavo Rivero Weber, director titular de la Orquesta Juvenil Universitaria de la UNAM, “un gran pianista, soy su amigo y soy su admirador”, dice el tenor, y añade “dirige una orquesta que toca mejor que muchas profesionales, será un honor y un placer llenar con él la catedral de la música”, concluye con optimismo.

Concierto Homenaje a los grandes compositores mexicanos

Fernando de la Mora y artistas invitados

Con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata dirigida por Gustavo Rivero Weber

Viernes 20 de enero de 2023, 18:30 horas

Sala Nezahualcóyotl. Centro Cultural Universitario

Costo del boleto: entre 400 y 2,500 pesos.

Disponibles en Ticketmaster y en la Fundación Comparte Vida, A.C. www.fundacioncompartevida.org.mx

francisco.deanda@eleconomista.mx