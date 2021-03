La semana pasada la Casa del Lago inauguró la exposición virtual Vindictas Latinoamérica: miradas a la raíz, que es parte de la iniciativa integral de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la reivindicación de las mujeres creadoras que, de alguna u otra forma, fueron marginadas por el canon masculino del siglo XX y que arrancó en 2019 con la reedición de novelistas mexicanas y después con la publicación de una antología de cuentistas iberoamericanas en coedición con la editorial española Páginas de Espuma.

Este último lanzamiento editorial, que reúne el trabajo de 20 narradoras de igual número de países de habla hispana, es punto de partida de la muestra gráfica que toma lugar en el mapa virtual de Casa del Lago: la exhibición de una veintena de interpretaciones gráficas dedicadas a cada una de las autoras incluidas en la antología Vindictas. Cuentistas latinoamericanas y curada por Abril Castillo.

Dichas interpretaciones gráficas fueron comisionadas a cuatro ilustradoras latinoamericanas: la argentina Isol, la chilena Paloma Valdivia, la española Sara Morante y la mexicana Rosario Lucas. Cada una de ellas se encargó de ilustrar con total libertad a cinco autoras de la antología.

El Economista conversó con la ilustradora mexicana Rosario Lucas sobre el ejercicio de rescatar a las cuentistas y llevar sus historias al plano gráfico, pero también sobre la necesidad de poner el foco en cómo la labor de las ilustradoras ha sido históricamente relegada por el canon masculino.

“La idea es presentar a las autoras que se han quedado en el olvido, en parte porque son mujeres y también porque son latinoamericanas. Era importante dar a los lectores una idea de quiénes son las mujeres que están detrás de los cuentos que van a encontrar en la antología”, declara la ilustradora mexicana.

La investigación sobre la vida de las autoras, reconoce, no fue fácil sino una labor prácticamente detectivesca. A Lucas le obsesionó la búsqueda de entrevistas, se propuso conocer la voz de las autoras para plasmarla en su trabajo y ponerlas a dialogar con sus ilustraciones.

“Mi trabajo es como un cómic, porque es ahí donde encuentro mi lugar, donde mi trabajo se desarrolla mejor porque me permite juntar imagen y escritura. Quería tener ambos fragmentos: la voz de las autoras y mi voz que son las imágenes. Me sorprendió bastante que hubiera tan poca información porque a pesar de que leía que las mujeres que me tocaron fueron muy premiadas en sus países, me preguntaba: ¿por qué no corrieron a entrevistarlas?, ¿por qué no les dieron espacio para publicar?”.

Rosario Lucas es residente de la periferia de la Ciudad de México y ha padecido la tensión de trasladarse por efecto de la centralización del trabajo, enfrentar sola una ciudad que, se presume llena de oportunidades, pero todavía apabulla las aspiraciones de las mujeres. Desde ahí la ilustradora conectó con las autoras de Vindictas.

“Poner a ilustradoras hablando de escritoras es un diálogo. Es como si nos hubiéramos sentado las cuatro a charlar cada una con cinco mujeres. Somos mujeres hablando de mujeres, es una mirada mucho más cercana. Aunque algunas de las autoras se quieren deslindar un poco del concepto de literatura femenina, porque sí, son mujeres y son escritoras, pero argumentan que no existe la literatura femenina, que simplemente son mujeres escribiendo. ¿Por qué no se habla de la literatura masculina? No se hace la distinción y creo que tampoco se debería de hacer para ellas”.

Ilustrar para denunciar

No hay un tema que sea exclusivamente femenino y no hay temas que no puedan abordar las mujeres desde cualquier disciplina artística, defiende Lucas, quien unos seis años atrás comenzó a trabajar como ilustradora en un diario de alcance nacional y desde hace tres años trabaja de manera independiente.

“Llegué por coincidencia a ilustrar notas duras, de política. Ahí me di cuenta que hay muy pocas mujeres en esta labor. De alguna forma nos han dicho que no podemos hablar de todo. Ahora mismo hablar de ‘ilustración femenina’ nos limita dentro de una cajita y si una mujer se sale no encaja en otro sitio. Es algo que yo sentía cuando ilustraba en el periódico. En los medios suelen dejarle ‘ciertos temas’ a las mujeres: más suaves o como prefieras llamarles, cuando es muy necesario que hagamos ilustración política, sobre las desapariciones y los feminicidios”.

Como independiente, Rosario Lucas ha podido alternar su trabajo de ilustración social con aquel que le permite pagar las cuentas. Algunas veces, como es el caso de Vindictas, se combinan el trabajo que más le interesa y el que genera ingresos.

“Soy afortunada de estar particularmente en este proyecto con Isol, porque es una ilustradora que leía de niña. Ella es la razón de que yo esté aquí, ilustrando. De las cuatro que estamos soy la más pequeña y soy muy privilegiada”, reconoce.

