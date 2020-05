Decir que una neumonía atípica es relativa o sinónimo del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) es un error, explicó el doctor Michael J. Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la conferencia global, vía streaming, de este lunes.

"Una neumonía atípica es una forma de neumonía extremadamente común que causa afecciones en todo el mundo. Hay millones y millones de casos cada año. El efecto de una neumonía atípica se refiere al hecho de que la causa habitualmente es atípica y los diagnóstico no necesariamente son congruentes con las causas normales de neumonía. Cuando hay casos de brotes comunitarios por neumonía, con bastante regularidad pueden dar negativos en las primeras pruebas y hay que volver a probar para buscar patógenos específicos. Aproximadamente a una tercera parte de las personas que contraen una neumonía se le considera como atípica. Las bacterias también pueden causar neumonía y no necesariamente los virus. Entonces, decir que una neumonía atípica es sinónimo de SARS es totalmente incorrecto", aclaró que he ahí la rigurosidad de no vincular ambos casos de manera automática a pesar de las sospechas de contagios por Covid-19.

Además, en la conferencia, también atendida por el doctor Tedros Adhanom, director general del organismo, y Maria Van Kerkhove, secretaria técnica del Programa de Emergencias Epidemiológicas, se dijo que aquellos países que comienzan a abrir sus economías y a reducir sus medidas de restricción ante la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, y prevén la viabilidad de algunas reuniones grupales, tales como servicios religiosos o encuentros sociales, deben mantener el rigor del distanciamiento social y una higiene apropiada; considerar el riesgo asociado con este tipo de permisiones ante una latente posibilidad de contagio. El objetivo es hacer una mediación entre las políticas restrictivas y las permisivas que permita minimizar los riesgos de contagio y la reactivación de las economías.

Michael J. Ryan hizo hincapié en que el rastreo de contactos y posibles puntos de contagio es esencial para la efectividad de los programas de prevención de la propagación del virus y dijo que hay un método más efectivo que buscar a las personas contagiadas o sospechosas, preguntarles sobre sus contactos en los últimos días y continuar con el rastreo.

"Cuando hablas con especialistas en Corea o Singapur sobre lo que hicieron para hacer de su rastreo de contactos más efectivo, lo primero que te dirán es que pusieron a más personas a trabajar en eso para incidir en lo básico: encontrar casos al nivel comunitario, haciendo llamadas, dando seguimiento a quienes han estado expuestos, tocando a las puertas (…) porque el rastreo de contactos y el hallazgo de casos de contagios no se trata nada más de vigilar e interrumpir la vida de las personas, sino de identificar a aquellos individuos que estuvieron enfermos o asegurarse de que todo aquel que estuvo en contacto con ellos está siendo monitoreado", agregó.

La doctora Maria Van Kerkhove explicó que cada autoridad sanitaria debe someter a estudios rigurosos cada una de las opciones de pruebas de detección de Covid-19 que salen al mercado y, mientras tanto, se deben mantener las medidas de sanitización y distanciamiento a las que instan las autoridades.

"Hay algunos diagnósticos que son confiables y se venden en todo el mundo. El rápido funcionamiento de estos dispositivos es bastante positivo y vemos con buenos ojos esta innovación, la velocidad con la que estas pruebas se han puesto a la disposición (del público), pero es importante que sean validados, que se sepa qué tan efectivos son", dijo.

Por su parte, Tedros Adhanom compartió que hasta ahora se han reunido unos 7,400 millones de dólares para financiar el aceleramiento de la búsqueda, desarrollo y producción de una vacuna para combatir la pandemia, así como para proveer a todas las naciones de herramientas para efectuar diagnósticos y terapias a aquellas personas infectadas.

Confirmó que la mañana de este lunes se reunió de manera virtual con los líderes de 40 países para acordar una estrategia colaborativa para acelerar la carrera internacional por el desarrollo de la respuesta médica contra el virus. Dijo que no solamente se ha garantizado el apoyo financiero de las naciones sino el compromiso de que, una vez que sea posible la fabricación de una vacuna en escala masiva, esta pueda ser accesible para toda la población, puesto que, aseguró, "ninguno de nosotros estará seguro hasta que todos estén fuera de peligro".