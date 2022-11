Christine McVie, compositora y tecladista de Fleetwood Mac, murió a los 79 años

Christine McVie, compositora y tecladista del grupo de rock Fleetwood Mac, murió a los 79 años de edad.

McVie murió la mañana de este miércoles 30 de noviembre en el hospital tras una corta enfermedad, informó su familia a través de un comunicado.

Nacida como Christine Perfect en el noroeste de Inglaterra el 12 de julio de 1943, Christine McVie se unió a la banda como cantante y pianista en 1970 tras casarse con John después de un noviazgo de dos semanas. Al final lo dejó para vivir con un técnico de iluminación.

La primera colaboración con Fleetwood Mac fue en el álbum de 1970 Kiln House, donde apoyó con teclados, coros, además de diseñar la portada del álbum.

Fleetwood Mac, cuyo nombre se inspiró en los apellidos de sus fundadores —el bajista John McVie y el baterista Mick Fleetwood— se formó en 1967 pero tuvo muchos miembros que entraron y salieron a lo largo de los años.

Los orígenes de Fleetwood Mac fueron los Bluesbreakers, la emblemática banda de blues británica liderada por John Mayall y que en ocasiones contaba con Eric Clapton en la guitarra.

Fleetwood Mac se trasladó a California y pronto hizo incorporaciones clave en 1975, como los estadounidenses Lindsey Buckingham y la cantante Stevie Nicks, lo que convirtió en un monstruo del pop angloamericano.

Aunque alcanzó un moderado éxito con la banda Chicken Shack y lanzó dos álbumes bajo el nombre de Christine Perfect, fue como miembro de Fleetwood Mac donde se desarrolló como una de sus principales compositoras junto con y Stevie Nicks y Lindsey Buckingham.

McVie fue parte de la banda desde Future Games (1971), Bare Trees (1972), Penguin (1973), Mystery to Me (1973), Heroes Are Hard to Find (1974), Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982), Tango in the Night (1987), Behind the Mask (1990), Time (1995), Say You Will (2003).

McVie fue responsable de componer canciones como "Say You Love Me”, “You Make Lovin’ Fun” del disco homónimo Fleetwood Mac (1975), “Don’t Stop”, "Songbird", “Over My Head” del Rumours (1977) —uno de los álbumes más vendidos de la historia—, "Everywhere" y "Little Lies" del Tango In The Night (1987).

Algunas de las canciones que compuso para los álbumes Fleetwood Mac y Rumours, abordaron su relación y eventual separación del bajista John McVie.

El álbum de 1977 de la banda, "Rumours", que vendió más de 40 millones de copias y es uno de los más vendidos de todos los tiempos, se grabó mientras la pareja se divorciaba.

A través de las redes de Fleetwood Mac la banda escribió: "No hay palabras para describir nuestra tristeza con la partida de Christine McVie. Ella era verdaderamente única, especial y talentosa sin medida. Era la mejor música que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida. Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella”.

Además de su trabajo con Fleetwood Mac, Christine McVie lanzó tres álbumes en solitario: Christine Perfect (1970), Christine McVie (1984) e In the Meatime (2004), así como un álbum en colaboración con Lindsey Buckingham editado en 2017.

(Con información de Reuters)