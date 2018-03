El 2016 no fue un buen año para las acciones de empresas de telecomunicaciones que cotizan en Bolsa y la de Televisa no fue la excepción. Mañana, último día hábil del año, la acción de la televisora cerrará en cerca de 9% abajo de su valor a principios de año; no obstante, la semana pasada salió un boletín de Citibanamex Casa de Bolsa que pronostica buenas noticias para la acción de la televisora.

La institución financiera estima que blim, la plataforma OTT de Televisa, podría agregar un valor equivalente a 3 pesos por acción a los certificados de participación ordinaria (CPO) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo cual es igual a 3.5% a la capitalización de mercado de la televisora.

Esto, bajo el supuesto de que el margen de flujo de efectivo (liquidez de la empresa), es similar al esperado para Netflix, con lo que blim comenzaría a producir flujos de efectivo positivos en el 2022. Al valor actual, los flujos de efectivo de Televisa estarían valuados hipotéticamente en 10,800 millones de pesos.

Ante ese escenario, la correduría prevé que la inversión de Televisa de 100 millones de pesos en la producción de nuevo contenido daría como resultado una ganancia neta potencial con blim de 8,700 millones de pesos.

Actualmente y a menos de un año de su lanzamiento, blim ocupa el segundo lugar de preferencia tras Netflix. Una atinada campaña de lanzamiento, así como una buena estrategia de posicionamiento basada en una atractiva oferta de contenido, le han permitido un crecimiento que ha sorprendido a varios seguidores de la industria y analistas financieros, sin embargo ante los cantos optimistas de varios, algunos opinan que este mismo éxito podría canibalizar el desempeño de la TV de paga y, además, poner en riesgo, al menos en parte, al que considera el principal catalizador de la televisora.

Sin embargo, dicho argumento podría carecer de sustento, ya que en México se ha visto que el fenómeno conocido como cortar el cordón lo cual significa dejar las suscripciones de TV de paga para solamente mantener algún proveedor OTT como única fuente de entretenimiento ha sido mucho menor de lo que ha sido en otros países.

Según Citibanamex, el mercado OTT alcanzaría a 30% de los hogares en México, casi el mismo nivel de penetración de la TV de paga, un porcentaje del cual blim representaría la tercera parte, suponiendo a Netflix y ClaroVideo como los competidores más fuertes. Actualmente, blim cuenta con 1.1 millones de suscriptores y se prevé que pueda llegar a tener 3.5 millones, con lo que produciría 4,600 millones en ingresos anuales en el 2025, año en que la correduría considera que estabilizaría su crecimiento en suscriptores. A pesar de que estos números son fruto de análisis financieros y con los cuales sólo podemos sacar conclusiones basadas en supuestos.

El crecimiento de blim a menos de un año de su creación es una señal positiva para las expectativas de la acción de la empresa.

Otra de las marcas propiedad de Televisa que está dando buenas noticias es Videocine, su empresa distribuidora de películas.

Este año, Videocine logró consolidarse como una de las principales productoras y distribuidoras de cine en México, contando con exitosos lanzamientos que gozaron de la preferencia del público y se ubicaron en el top 10 de la cartelera cinematográfica.

Entre los títulos más exitosos del 2016 destacan las cintas No manches Frida; Compadres; Treintona, soltera y fantástica y La Leyenda del Chupacabras, entre otras.

Para el primer semestre del 2017, Videocine prepara una cartera de estrenos en los que nuevamente el cine mexicano ocupa un lugar preponderante. Entre los títulos que tiene confirmados destacan:

Cómo ser un Latín Lover, de Ken Marino con Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell y Raquel Welch.

Todos queremos a alguien, de Catalina Aguilar Mastretta con Karla Souza, José María Yazpik, Patricia Bernal, Tiaré Scanda y Alejandro Camacho.

Es o no es, de Nicolás López con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann, Alfonso Dosal, Ignacia Allamand y Humberto Busto.

3 idiotas, de Carlos Bolado con Martha Higareda, Christian Vázquez, Germán Valdez, Alfonso Dosal y Vadhir Derbez.

Belzebuth de Emilio Portes con Tobin Bell, Tate Ellington, Joaquín Cosío, Giovanna Zacarías y José Semafi.

aaja@marielle.com.mx