El español Antonio Banderas recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes, por su interpretación de “Salvador Mallo”, en la cinta Dolor y gloria, del director Pedro Almodóvar.

“La gente piensa que nosotros vivimos en las alfombras rojas, pero no es cierto. Sufrimos mucho, nos sacrificamos y hay mucho dolor detrás de cualquier actor. Pero también hay gloria y ésta es la mía; lo mejor está por venir”, declaró el artista.

Este premio representa el mayor de los galardones que ha recibido Banderas en su currículum, quien al recibirlo, reflexionó sobre su trayectoria de 40 años, de acuerdo al portal Variety.

El originario de Málaga suma este premio a su Goya de Honor, a sus cuatro candidaturas a los Globos de Oro, además de un premio del público a los galardones del cine europeo.

Banderas, quien conoció a Almodóvar hace cuatro décadas y han hecho ocho largometrajes juntos: señaló: “No me importan las Palmas, ni premios. Sé que el rodaje de ‘Dolor y gloria’ son los meses más felices de mi vida como actor y eso no me lo quita nadie”, según información de El País.

Antonio Banderas da vida en esta película, a un director de cine, quien se encuentra en una crisis creativa, luchando contra la adicción y algunas enfermedades físicas y mentales.

El actor español cuenta con una gran trayectoria dentro de la cinematografía y la pantalla chica; destaca por su trabajo en la cinta La máscara del zorro, la serie Genius, en la que interpreta al pintor Pablo Picasso, también fue la voz del “Gato con botas” en la franquicia de Shrek.