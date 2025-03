A 5 años de la pandemia: Pérdida y miedo, la marcas que dejó el Covid-19

A más cinco del inicio de la pandemia por Covid-19, sus efectos en la salud mental siguen siendo una preocupación global. Ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros trastornos emocionales aumentaron en la población, dejando en evidencia la fragilidad del bienestar psicológico tras la crisis sanitaria.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de la ansiedad y la depresión creció un 25 % en el primer año de la pandemia, y aunque algunas cifras bajaron, los especialistas advierten que las secuelas todavía persisten, especialmente en los jóvenes y los trabajadores de la salud.

Uno de los sectores más afectados es el de los adolescentes y jóvenes adultos, quienes experimentaron aislamiento social en una etapa clave para el desarrollo personal. Además, la sobrecarga laboral y el agotamiento profesional son problemas recurrentes entre los trabajadores, especialmente en áreas como la salud y la educación.

Ante esta crisis silenciosa, especialistas recomiendan fortalecer el acceso a servicios de salud mental y fomentar la prevención a través de hábitos saludables. La terapia psicológica, la actividad física y el apoyo social son herramientas clave para mitigar los efectos prolongados de la pandemia.

Aunque la emergencia sanitaria ha quedado atrás, el desafío actual es reconstruir el bienestar emocional de la población. La salud mental, muchas veces relegada, debe convertirse en una prioridad en las políticas públicas y en la vida cotidiana de las personas.

¿Qué marcó a los mexicanos?

Le preguntamos a diferentes personas qué es lo que los marcó en la pandemia, y esto fue lo que respondieron:

“Durante la pandemia lo que más me marcó fue el darme cuenta lo frágiles que son nuestras cadenas de suministro y lo mucho que seguimos dependiendo del contacto humano en el día a día, a pesar de que tengamos esta idea de que ahora todo está digitalizado. Me quedó claro que, como sociedad, no estamos listos para dar atención emergente a una porción considerable de la población y que nuestros servicios muestran muchas carencias.

“Nos ha quedado claro el valor que tiene el trabajo creativo, puesto que ha sido la temporada en la que más se ha consumido y ha ayudado a mantener a mucha gente sana en una situación de contingencia en la que habría tenido que experimentar un efecto cognitivo mayor.

“Me quedo con la impresión de que, a pesar de que sigue siendo un evento tan reciente, lo que hicimos fue seguir con nuestra vida, buscando llegar a vivirla ‘como antes de la pandemia’, pasando por alto la oportunidad de tomar medidas para prevenir una siguiente”.

-David Lira, gerente comercial, 35 años; Celaya, Guanajuato

“Me quedó esa necesidad de mantener mis espacios más limpios, esa conciencia sobre cómo viajan las enfermedades; aún a esta fecha me cuesta saludar compañeros con un acercamiento de ‘beso’ como coloquialmente se conoce. En el caso de Coahuila, me dejó la enseñanza de priorizar suministros y que muchas de las veces no contamos con un botiquín propiamente constituido, además de fortalecer los medios de comunicación con mis amistades y mis seres queridos, considero que en lo que sí me marco más fue el saber que las personas duran muy poco y tienes que aprovechar el tiempo que tienes”.

-Emma Elisa de la Peña Reyna, profesora en Artes plásticas y analista, 40 años; Saltillo, Coahuila

“Inicialmente no me fue mal, al menos así lo sentí, no perdí mi trabajo y este me permitió ejercerlo a distancia, pero, conforme pasaba el tiempo y no veía a mi familia o amigos de otra forma que no fuera a través de un monito o una pantalla de celular, pesaba más la nostalgia Afortunadamente, yo no enfermé de Covid-19, pero el miedo siempre estuvo y la ansiedad relacionada a la enfermedad fue alta”.

-Diego René Soria Pérez, coordinador académico y docente universitario, 38 años; Tijuana, Baja California

“La pandemia se llevó a familiares y amigos; el confinamiento y las restricciones transformaron nuestras rutinas, causando daños en la salud mental, pero a pesar de las adversidades, fuimos capaces de adaptarnos y encontrar nuevas formas de conexión y trabajo”.

-Edgar Ricardo Ruiz Trejo, empleado televisión, 44 años; CDMX