10 lecciones que nos dejó la emergencia sanitaria, según expertos de la UNAM

A cinco años de la aparición del SARS-CoV-2 y las medidas para contenerlo, la mayor lección fue reconocer nuestra vulnerabilidad ante estas emergencias. Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt), destacó que en este periodo murieron más de 15 millones de personas, ya que el virus atacó de diversas formas.

Además, advirtió que existen muchos virus que todavía desconocidos y que la interacción con nuevos entornos aumenta el riesgo de futuras pandemias. La pandemia de Covid-19, originada en Wuhan, China, se propagó rápidamente por el mundo, dejando más de 760 millones de contagios y 15 millones de muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, se registraron más de 7 millones de casos y 334,000 defunciones.

10 lecciones aprendidas de la pandemia

Pese a todo lo anterior, el paso del virus y el caos que provocó nos dejó algunas lecciones:

Riesgo de propagación global: Un virus puede expandirse rápidamente y afectar a millones de personas. Vulnerabilidad de ciertos grupos: Adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes enfrentaron el mayor riesgo. Importancia de la vacunación: Las vacunas de ARNm demostraron ser clave para frenar la pandemia. Avance en la biotecnología: La investigación previa en coronavirus y ARNm permitió el desarrollo acelerado de vacunas. Inversión en ciencia y salud: La preparación y el financiamiento en investigación son esenciales para responder a futuras crisis sanitarias; las investigaciones no eran recientes, ya contaban con años previos. Impacto de pandemias previas: Experiencias con el SARS y el MERS facilitaron la comprensión del SARS-CoV-2. Desafíos en el desarrollo de vacunas: Algunas enfermedades, como el VIH, siguen sin una vacuna efectiva, lo que resalta la complejidad de la virología. Eficacia del cubrebocas: Su uso reduce la propagación de enfermedades respiratorias y debe mantenerse en lugares de riesgo. Desinformación como obstáculo: La resistencia al uso de mascarillas y la difusión de información falsa complicaron la contención del virus. Necesidad de infraestructura tecnológica: Sin una tradición científica fuerte, el desarrollo de vacunas y equipos médicos nacionales es lento.

Sin bajar la guardia

Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, está seguro de que es necesario continuar con la limpieza de manos, el uso del cubrebocas en aglomeraciones y mantener los esquemas de vacunación actuales; esto, debido a que, en la primavera, estación que pronto comenzará, se baja la guardia por la disminución en el número de contagios.

Susana López Charretón también mencionó la mala información que se consume: “Es facilísimo que la gente difunda que ‘si te tomas este liquidito no te vas a enfermar de Covid’, había 20,000 ideas en redes sociales. Hay que buscar buenas fuentes de información; no te vas con youtubers que en tu vida has visto relacionados con salud o ciencia”.

Por eso recalcó lo importante que es saber seleccionar la información, no sólo sobre el Covid-19, también para otros problemas y sugirió que al cuidado de la información se debe sumar la confianza en la ciencia y quienes la practican.