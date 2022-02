Daniel Chávez Morán es un empresario turístico mexicano e ingeniero civil de profesión. Por su actividad profesional ha aparecido en fotografías junto al expresidente Enrique Peña Nieto y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se define como extrovertido y disruptivo hombre de negocios. Apasionado del turismo y de la naturaleza.

En 1974 fundó Grupo Vidanta, “desarrollador líder de resorts de lujo en América Latina”, que incluye las marcas Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace y Ocean Breeze, entre otras. Hasta el 2019 facturaba poco más de 750 millones de dólares y contaba con más de 17,000 colaboradores.

En México sus inmuebles están ubicados en Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán. Además, es propietario de un aeropuerto privado en Puerto Peñasco, Sonora.

En abril, luego de una larga pausa ocasionada por la pandemia del Covid-19, está previsto el inicio de un nuevo negocio: Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo en México, con la que ofrecerá “un extraordinario viaje de tres días y dos noches en las magníficas costas de Puerto Vallarta y Mazatlán”.

En noviembre del 2014, el hombre que no acostumbra utilizar corbata, disminuyó el bajo perfil en el que vivía para inaugurar en la Riviera Maya su teatro Vidanta, en donde presenta el espectáculo Joyá, producto de la alianza con el francés Cirque du Soleil.

“Durante su intervención, el presidente de Grupo Vidanta agradeció el apoyo del gobierno de la República y en particular al Presidente Peña Nieto y a la Secretaria Ruiz Massieu para concretar la alianza con Cirque du Soleil y subrayó la necesidad de atraer a un mayor número de turistas, lo cual se logrará con la presencia de este tipo de eventos internacionales”, refiere el comunicado oficial del evento.

De esa alianza empresarial también destaca un parque temático en Nuevo Vallarta que está en desarrollo y tiene el sugerente nombre de: VidantaWorld.

Dos años después, en marzo del 2016, recibió, sonriente, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO Servytur) el reconocimiento como empresario del año.

El invitado de honor en dicha ceremonia fue el presidente Enrique Peña Nieto, quien se refirió a Daniel Chávez como “un talentoso empresario que ha confiado, creído y trabajado con México, y se la sigue jugando con México”.

En octubre del 2016 fue el conferencista principal de la Semana Nacional del Emprendedor, organizada por la Secretaría de Economía. En 85 minutos contó a los presentes, de viva voz, su historia y la historia de su grupo. Hasta la tarde de este martes, el video en YouTube tenía 26,930 vistas.

Durante ese año, Grupo Vidanta concretó una asociación con Hakkasan Group, referente en el mundo del entretenimiento, para invertir 150 millones de dólares en un nuevo concepto de clubes de playa, centros nocturnos, restaurantes y hoteles en los complejos del grupo.

Su biografía oficial precisa: “En 1973, con tan solo 21 años de edad, Chávez Morán se graduó como ingeniero civil en la Universidad de Guadalajara, convirtiéndose así en el estudiante más joven en la historia de la institución en obtener dicho título. Su carrera profesional comenzó con la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán y un año después, al descubrir la oportunidad de brindar las mejores y más felices experiencias vacacionales a través de membresías, en 1974, inauguró su primer hotel: Paraíso Mazatlán”.

Antes, a los 15 años, inició su carrera en el sector turístico como cajero del bar de un hotel en Guadalajara, donde asegura, se enamoró de la hotelería. Ese fue el origen de Grupo Vidanta, que quiere decir visión a futuro

Luego de su titulación, entre sus primeros contratos como ingeniero civil figura la construcción de 10,000 canchas de fútbol con una pequeña empresa propia.

─ ¿Cómo regresa al turismo?, se le preguntó en su momento.

─ En septiembre de 1974, con los recursos de las primeras canchas, compré el primer terreno de Mazatlán, a dos cuadras de la playa, en el Sábalo Country Club, pero me engañaron. Me dijeron que se podían construir casas y que en obra negra los americanos las compraban. Creí, pero no fue el caso. Luego mi madre me sugirió que las vendiera por semanas y nos fue bien. Así nace todo.

Como parte de sus intereses, en el 2005 creó la Fundación Vidanta, en donde, se asegura: Trabajamos el presente y miramos al futuro apoyando proyectos e iniciativas que ayudan a mejorar la vida de la gente en América Latina y el Caribe. Reconocemos el valor y la creatividad de la obra que realizan hombres y mujeres de la región en defensa del medio ambiente y en favor de la reducción de la pobreza y la desigualdad, la impulsamos y nos sumamos a estos esfuerzos.

Luego de cuatro años de actividades crearon el Premio Fundación Vidanta “Contribuciones a la reducción y la pobreza en América Latina y el Caribe” en sociedad con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Como parte de esos trabajos de reflexión, en octubre del 2018 organizó e inauguró el foro Turismo & Desarrollo Social, en el Museo Universum, en la Ciudad Universitaria de la UNAM.

Ahí manifestó su preocupación de que la enseñanza del turismo en México estuviera más concentrada en escuelas privadas, toda vez que el turismo tiene gran contenido social. Como alternativa, dijo a los presentes: Quiero pedir que hagan su carrera de turismo en la UNAM... como empresa estamos dispuestos a financiar el inicio. Tómenme la palabra y lo patrocinamos”.

Ese día, también manifestó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, al comentar que en México tenemos suerte porque “hay un mexicano que ha recorrido el país y escuchado a muchísima gente”. En temas turísticos y políticos, dijo, eso ayudaría a tener un México distinto.

Además de sugerir que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se fortalezca para lograr una mejor planeación y protección del ambiente, se subió a un vagón del Tren Maya.

“Nos hemos tardado con el Tren Maya, lo hubiéramos hecho antes. Hay una zona de gran riqueza y atractivos naturales, pero zona inaccesible. Si hay acceso veremos un turismo distinto: rusos, chinos, japoneses... gente con recursos. El tren se tiene que construir. Nos gustaría participar”, comentó en el momento que se cuestionaba la viabilidad de los 1,500 km del recorrido y el origen de los recursos.

Luego llegó otro nombramiento que lo puso en la escena pública, donde está actualmente. El 15 de noviembre del 2018, el presidente electo de México dio a conocer la integración de un Consejo Asesor Empresarial, al cual invitó a Daniel Chávez.

“Agradezco la enorme distinción que me confiere el señor Presidente electo al incluirme como miembro del consejo. Lo acepto con enorme gusto, comprometiéndome a hacerlo con la mayor prudencia posible e intentando ser siempre asertivo. Estoy seguro de que la cuarta transformación va a dar a nuestro querido México la seguridad y el dinamismo que requiere para recuperar el crecimiento”, señaló Daniel Chávez Morán en un comunicado.

Desde entonces su presencia se volvió frecuente en las reuniones de Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México.

En línea con esa comunicación Presidente-Empresario, en junio del 2020 Andrés Manuel López Obrador nombró al ingeniero civil y dueño de Grupo Vidanta como supervisor de todo el proceso de construcción del Tren Maya.

En ese momento se realizaba la ceremonia de inicio de obra en el tramo 3 (Calkiní-Izamal), en Mérida.

“Vamos también a llevar a cabo una supervisión. Independientemente de lo que establece la legalidad, yo he decidido que me represente como supervisor de obra Daniel Chávez, empresario turístico que lo va a hacer, lo aclaro: de manera honorífica. No va a cobrar nada”, precisó AMLO.

Posteriormente, ambos han aparecido en videos y fotografías en recorrido por las zonas donde se construye el Tren Maya, el cual debe estar inaugurado en diciembre del 2023, de acuerdo con la promesa política.

