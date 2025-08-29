Día del Gamer 29 de agosto: origen de la celebración y auge del gaming en México

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, el cual nació en 2008 cuando las revistas españolas PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía decidieron dedicar una fecha a la cultura de los videojuegos.

Aunque la elección del día fue aleatoria, con el tiempo se vinculó al lanzamiento del clásico Tetris en 1984, convirtiéndose en un referente para millones de jugadores en países hispanohablantes y más allá.

El objetivo original era reivindicar el legado de los videojuegos y reconocer a una comunidad que durante años fue subestimada.

Hoy, lejos de ser un pasatiempo marginal, el gaming se ha consolidado como un motor cultural y económico que impacta a diversas generaciones.

El gamer mexicano: acción, superhéroes y cultura digital

En 2025, la comunidad gamer en México refleja una transformación que trasciende las consolas. Según un estudio de Samsung Ads, los jugadores combinan su pasión por los videojuegos con otros consumos culturales como películas, series, música y deportes.

La acción, la aventura y los superhéroes dominan sus preferencias dentro y fuera de la pantalla, con franquicias como Jurassic Park, Rápido y Furioso o Harry Potter como parte de su entorno cotidiano.

La música también es parte de esta experiencia: géneros como pop, rock y hip hop encabezan las preferencias, sin dejar de lado ritmos como la regional mexicana o la salsa. Además, los gamers son consumidores activos de creadores de contenido, siguiendo a streamers como El Mariana, AriGameplays o Rivers_GG, que forman parte del ecosistema digital que rodea sus horas de juego.

El perfil del gamer mexicano se transforma y se expande más allá de las consolas. Hoy sus intereses abarcan la acción, la aventura, los superhéroes y múltiples expresiones de la cultura digital, lo que lo convierte en un público estratégico para la industria publicitaria Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/dia-gamer-2025-mexicanos-prefieren-accion-superheroes-fuera-pantalla-20250829-774879.html Twitter: https://twitter.com/eleconomista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/ Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx #ElEconomista#EETV

Un mercado en auge y atractivo para la publicidad

El gaming en México ya es una de las formas de entretenimiento más relevantes. Entre febrero y julio de 2025, el número de dispositivos conectados a aplicaciones de juegos en Smart TVs Samsung creció 87%, muy por encima del promedio de otras aplicaciones.

Actualmente, más de 2.1 millones de televisores Samsung en el país se usan para jugar, lo que equivale a una cuarta parte de los equipos activos de la marca.

El acceso no se limita a las consolas tradicionales: el gaming en la nube y plataformas como Gaming Hub amplían las posibilidades de juego y de consumo de contenidos. Para las marcas, esto representa un terreno fértil: 72% de los gamers mexicanos recuerda la publicidad que ve en entornos digitales conectados, cifra muy superior a otros segmentos.

México, líder gamer en Latinoamérica

Con cerca de 76 millones de jugadores y un mercado valuado en más de 53.9 mil millones de pesos, México se posiciona como uno de los países líderes en Latinoamérica

El auge de las suscripciones y microtransacciones, impulsadas por pagos digitales inmediatos como SPEI y wallets, ha hecho más accesible la experiencia gamer para millones de personas