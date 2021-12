Snaptube ha destacado durante el último lustro en el ecosistema de las aplicaciones móviles como una de las apps preferidas de la Generación Z para descargar videos y música de una forma práctica que a su vez permite no gastar datos y mantenerse entretenido en esas horas muertas de camino a la escuela o al trabajo.

Esta herramienta gratuita, desarrollada por la empresa china Mobiuspace, ayudó a dejar atrás aquellos ya antiguos y engorrosos rituales en los que se usaba alguna plataforma de descargas, para luego transferir los archivos en el teléfono móvil con ayuda de un cable USB. Los centennials se han librado de tediosas horas de espera, sólo se necesita presionar un botón del smartphone y disfrutar sin necesidad de conexión a internet.

La popularidad de Snaptube entre usuarios de 18 a 24 años ha impulsado el crecimiento y la expansión de Mobiuspace en los cinco años recientes. La compañía ha logrado atravesar océanos y derribar todo tipo de fronteras para conquistar diversos mercados emergentes de América Latina, Oriente Medio y el Sudeste asiático, destinos que han representado una gran oportunidad de negocio.

¿Quién es el creador de Snaptube?

Mobiuspace (Shenzhen Dayuwuxian Technology Co, Ltd.), la empresa tecnológica china detrás de la aplicación Snaptube, fue fundada en 2016, el mismo año del primer lanzamiento de la ahora mundialmente famosa app de ByteDance, TikTok.

La empresa, cuyo eslogan original es “Inspirar todos los rincones del mundo a través de la tecnología” (“Inspire every corner of the world through technology”), fue fundada por egresados de las principales universidades chinas, como la Universidad de Pekín y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong; mientras que los equipos de desarrollo e investigación se formaron trabajado en tecnológicas, como Tencent, el gigante chino de comercio electrónico Alibaba y el motor de búsqueda Baidu, uno de los sitios más visitados del planeta.

Los integrantes de Mobiuspace reconocieron el gran potencial de los videos de corta duración y la necesidad de aprovechar la creciente demanda de este tipo de contenido en internet.

Al observar que la mayoría de los sitios de video no contaban con funciones para descargar los contenidos a los dispositivos móviles, los desarrolladores de esta compañía china decidieron llenar ese vacío en las tiendas de aplicaciones móviles (app stores) y ofrecer las herramientas necesarias para que los usuarios tuvieran acceso a los archivos en una sencilla app, personalizable.

Con esto en mente, Mobiuspace se ha centrado en desarrollar aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial (IA), principalmente para Android, que ofrezcan a sus usuarios herramientas de búsqueda y creación de contenido, donde puedan disfrutar de entretenimiento personalizado en un ambiente diverso.

Pese a la innovadora apuesta que representaba Snaptube y sus otros proyectos, para la compañía fundada en Shenzhen, China, uno de los principales retos que enfrentó desde su origen fue la intensa competencia en el mercado de internet móvil del país asiático.

Ante este panorama, la visión de la empresa fundada y dirigida por Jichang Ding buscó ir más allá al decidir que llevaría Snaptube a mercados emergentes, lugares donde el consumo de video era cada vez mayor, por lo que se arriesgaron a superar cualquier frontera, no sólo territorial, sino cultural y de lenguaje. Así eligieron probar suerte en países de América Latina como Brasil o México.

Por ejemplo, en México, según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2020-2021, elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el consumo de contenidos audiovisuales por internet tuvo un crecimiento de ocho puntos porcentuales con respecto al 2019, para ubicarse en 59 por ciento.

Según la ENCCA, los usuarios de internet consumen contenidos audiovisuales 3.3 horas diarias en promedio de lunes a viernes.

En el reporte se detalla que el 86% de las personas que ven contenidos por internet usan páginas o aplicaciones que no requieren de un pago.

Oficinas de Mobuispace en Sao Paulo, Brasil. Foto EE: Cortesía Cortesía / LinkedIn Mobiuspace

La compañía china, que asegura que cuenta con inversionistas de la talla de Tencent, China Growth Capital y Ceylan Ventures, entre otros, ha mostrado un crecimiento constante de su presencia entre los usuarios de internet a nivel mundial de 2016 a 2021, según se observa en las búsquedas de Google Trends.

¿Qué otras aplicaciones posee Mobiuspace?

Además de su gran apuesta con Snaptube en diversos mercados emergentes, Mobiuspace lanzó en 2019 a Zapee, una plataforma para ver y grabar videos cortos, donde se dan recomendaciones personalizadas y se busca crear comunidades que coincidan en gustos e intereses.

Esta aplicación fue desarrollada para dispositivos iOS y Android con base en los principales planes de Mobiuspace para expandirse, que aplica estrategias de localización en todos los aspectos, incluyendo los tipos de productos, precios, canales y promoción, para asegurar que sus aplicaciones coincidan con las necesidades locales de sus usuarios y el entorno del mercado, en este caso el latinoamericano, con más precisión, el brasileño.

Mobiuspace lanzó la aplicación Zapee en 2019. Foto EE: Especial

La compañía china también es conocida por haber desarrollado el reproductor gratuito de música Lark Player. Esta aplicación es capaz de reproducir todos los formatos principales de música (MP3, MIDI, WAV, FLAC, AC3, AAC, WMA, ACC, entre otros.

Mobiuspace asegura que los usuarios de Snaptube y Zapee se encuentran en más de 100 países.

Según datos de Amazon Web Service, que provee a Mobiuspace con su servicio en la nube, la desarrolladora china de aplicaciones para móviles cuenta con alrededor de 100 millones de usuarios mensuales a escala mundial.

Mobiuspace presume en su sitio web que el 63% de los usuarios de sus aplicaciones en América Latina y Oriente Medio tienen entre 18 y 24 años de edad. El 45% son mujeres y 55% son hombres.

Con un éxito de esta magnitud también llegan retos igual de complejos y grandes.

Mobiuspace vs. Android: ¿qué pasó con Snaptube y Mango SDK?

El ascenso mundial de Mobiuspace y su famosa app no ha sido ajeno a denuncias y conflictos.

Ya que Google considera que la descarga de contenido de plataformas como YouTube, Instagram y Facebook podría no ser del todo legal, las aplicaciones de descarga de videos como Snaptube no son bienvenidas en su Play Store, por lo que Mobiuspace se ha enfrentado al reto de darse a conocer a través de descargas directas desde su sitio web o de tiendas de aplicaciones de terceros, las cuales no verifican que las aplicaciones que ofrecen cuenten con los requerimientos necesarios para proteger los dispositivos móviles donde se descargan; lo que ha implicado para la compañía china otros desafíos en materia de seguridad para sus usuarios.

Entre los escándalos más recientes destaca uno registrado en octubre de 2019, cuando la empresa de ciberseguridad británica Upstream alertó sobre actividades sospechosas y fraudulentas que generaban cargos a los usuarios de Snaptube, sin que éstos se dieran cuenta.

La empresa de ciberseguridad detalló que Snaptube podría haber inscrito a los usuarios finales en servicios de suscripción premium no deseados que cuestan dinero y consumen datos móviles.

“Las pruebas demostraron que la aplicación Snaptube, desarrollada por la empresa china Mobiuspace, pudo servir y responder a la publicidad en segundo plano sin el consentimiento o conocimiento de sus usuarios”, detalló el análisis publicado por Upstream el 17 de octubre de 2019. Este tipo de transacciones consumen dinero y datos móviles agregando cargos que reducen el tiempo aire prepagado. En muchos mercados emergentes, el uso de tiempo aire prepago es la forma más recurrente para acceder a servicios digitales y de telefonía móvil.

“En condiciones de prueba, no sólo encontramos fraude de clics en publicidad de fondo, sino también innumerables ejemplos de usuarios que se registran para servicios digitales premium o suscripciones, incluso cuando el teléfono no está en uso”, explicó entonces Guy Krief, director ejecutivo de Upstream.

La compañía de seguridad detalló que Snaptube publicaba anuncios invisibles, generando clics y compras “sin intervención humana”. “Los anuncios están ocultos para los usuarios porque no aparecen en la pantalla”.

Durante el análisis de estas operaciones (seis meses), la plataforma Secure-D de Upstream logró bloquear más de 70 millones de transacciones fraudulentas, presuntamente originadas por la aplicación desarrollada por Mobiuspace y que habrían afectado alrededor de 4.4 millones de consumidores.

Upstream calculó que estas compras no autorizadas de “servicios digitales premium” habrían costado a los usuarios hasta 91 millones de dólares y que los lugares donde se registraron más afectaciones fueron Brasil, Egipto, Sri Lanka, Malasia y Sudáfrica.

Ante el escándalo a nivel internacional, Mobiuspace rechazó tener conocimiento de este fraude y culpó a un tercero de estas actividades maliciosas, al código del kit de desarrollo de software (SDK), llamado Mango SDK.

Un kit de desarrollo de software (SDK por su sigla en inglés) es un conjunto de herramientas que suele ofrecer el fabricante de una plataforma de hardware, de un sistema operativo o un lenguaje de programación. Los desarrolladores de software utilizan los SDK para crear aplicaciones para los dispositivos, plataformas o lenguajes de programación específicos.

Por lo general estos kits contienen básicamente un compilador, un depurador y varias interfaces de programación de aplicaciones (API), aunque pueden incluir otros elementos como editores, bibliotecas y otro tipo de documentaciones, además de herramientas de prueba y análisis, entre otros elementos.

De acuerdo con el sitio especializado TechCrunch, Mobiuspace aseguró que al darse cuenta de las actividades fraudulentas, la compañía dejó de utilizar el SDK de Mango, el cual también había provocado problemas a Vidmate, uno de las principales apps competidoras de Snaptube, en la cual también se registraron algunas transacciones fraudulentas.

Tras el incidente, la compañía china recomendó a sus usuarios desinstalar la aplicación y descargar la actualización, la cual, ha afirmado, “es 100% segura”.

Cabe recordar que en febrero de 2019 se publicó también un estudio de la empresa de ciberseguridad Sophos, en el cual se detalló que Snaptube descargaba en los smartphones complementos publicitarios adicionales y “generaba redireccionamientos engañosos”.

Este tipo de incidentes no han frenado a la compañía, ni su expansión por nuevos territorios, gracias al impulso de una iniciativa que apuesta por el crecimiento de las empresas chinas en lo que se conoce como la ruta de la seda.

¿Cómo descargar la aplicación Snaptube?

Si quieres una herramienta fácil y accesible para descargar archivos de video y música de forma ilimitada y de diversos formatos como MP4 y MP3, Snaptube puede ser una buena opción y es gratuita. Sólo que antes de decidirte a descargarla debes tomar en cuenta que a cambio de utilizar gratis esta aplicación vas a tener que ver publicidad en ella.

Requisitos para la instalación de Snaptube

Necesitas contar con un sistema operativo Android 4.0.3.

Activar la opción “orígenes desconocidos” para poder instalarla. Puedes acceder a esta opción a través de la pantalla de Ajustes>Aplicaciones.

Como se mencionó antes esta aplicación no está disponible en Google Play Store y sólo la puedes encontrar en tiendas de aplicaciones de terceros o directamente en su sitio web https://www.snaptubeapp.com/.

Descargar Snaptube en smartphone Android

Descarga Snaptube directamente de su sitio web, al acceder encontrarás un botón que dice “Descargar Snaptube”.

Guarda su APK ( Android Package Kit) en tu smartphone.

en tu smartphone. Pulsa en la APK descargada para completar la instalación de la aplicación. Asegúrate de conceder a tu navegador el permiso para instalar aplicaciones.

Snaptube es una aplicación para agregación, búsqueda y creación de contenido de video. Ofrece a sus usuarios herramientas fáciles y accesibles para descargar archivos de video y música de forma ilimitada y de diversos formatos como MP4 y MP3.

¿Cómo descargar videos gratis con Snaptube?

Snaptube es una aplicación para dispositivos Android diseñada para ayudar a los usuarios a tener un mejor acceso a contenido de video. A través de un agregador de contenidos y la tecnología de búsqueda, se puede encontrar y descargar contenido de diversos sitios web, incluidos YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, DailyMotion y Vimeo, entre otros.

Al mismo tiempo, esta aplicación desarrollada por Mobiuspace utiliza tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning para conocer los comportamientos de consumo de los usuarios, sus características culturales, según la región donde se encuentren. Además ofrece recomendaciones con base en el análisis de big data para brindar una experiencia personalizada.

¿Qué se necesita para descargar videos?

Iniciar la aplicación en tu smartphone.

Buscar cualquier video que quieras descargar.

En la página de inicio de la app podrás ver una lista de plataformas a las que tiene acceso Snaptube para descargar los videos. Para ver un video de una plataforma en especial sólo necesitas dar clic en ésta.

Para agregar o eliminar alguna plataforma de video, sólo necesitas ir a la opción “more” y configurar tus preferencias.

Puedes buscar un video escribiendo las palabras clave y dar clic en la barra de búsqueda de Snaptube o introduciendo la URL del video.

Ya que coloques las palabras clave o la URL, Snaptube desplegará los resultados relevantes.

Al lado de cada miniatura de los videos desplegados encontrarás el ícono para descargarlos.

Una vez que decidas cuál video descargar, da clic en el ícono de descarga.

Para guardar el video, es necesario seleccionar entre las opciones de resolución de video. La plataforma te mostrará un estimado del tamaño de cada resolución.

Simplemente debes dar clic en la resolución de tu preferencia para iniciar el proceso de descarga.

Espera unos momentos mientras la aplicación descarga el video. El video se guardará en tu dispositivo y podrás reproducirlo a través de Snaptube.

¿Cómo actualizar Snaptube?

Lo que necesitas saber para actualizar la aplicación de Snaptube:

Cuando tu dispositivo necesite actualizar la aplicación de Snaptube te aparecerá una notificación cuando abras la app y una actualización esté disponible.

Da clic en la notificación para descargar la nueva versión.

También puedes elegir la opción “Yo” que aparece en la barra inferior de la aplicación y luego da clic “Acerca de”> “Actualizar ahora”.

En caso de que no se actualice la aplicación, puedes visitar el sitio web oficial de Snaptube y descargar de forma manual la nueva versión al dar clic en el botón “Descargar Snaptube”.

Mantener la aplicación de Snaptube actualizada te permitirá disfrutar de las diversas funciones que sean renovadas por los desarrolladores, además de contar con lo más reciente para mantener seguro tu smartphone y así disfrutar de tus videos sin contratiempos.

¿De qué se trata Belt and Road Initiative, la apuesta de los creadores de Snaptube?

En su camino a convertirse en la creadora de la plataforma líder de entretenimiento para usuarios globales, Mobiuspace también se ha dedicado a apoyar el desarrollo de empresas chinas y sus productos a conectarse con los países de la Franja y la Ruta, una iniciativa que busca interconectar al mundo desde un punto de vista más incluyente, la visión china de la globalización.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta, también llamada Belt and Road Initiative (BRI por su sigla en inglés), fue lanzada inicialmente en septiembre de 2013 por el presidente chino Xi Jinping durante una visita a Kazajistán, inspirada en la legendaria ruta marítima de la seda entre el Este de Asia y Europa de hace más de 2,000 años.

Este proyecto, inicialmente llamado One Belt, One Road, surgió con el objetivo principal de fortalecer el crecimiento a través del comercio y la inversión, la comunicación y la cooperación política y cultural entre los países de Asia Oriental, Asia Central, Asia Occidental, y Europa Central y del Este. Aunque más tarde, se incluyó también a América Latina, Oriente Medio y África.

“Para China esta iniciativa es más significativa, es mucho más que un instrumento o una política, es más que un Tren Maya o una política social o política industrial (...) El concepto fundamental de la Iniciativa es la interconectividad (...) y desde una perspectiva china, la infraestructura; que haya conexión entre las personas, entre los pueblos, entre los países ”, explicó a El Economista, Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex).

La Franja y la Ruta propone múltiples sectores de cooperación centrados primordialmente en la inversión y construcción de una red de infraestructuras y en el comercio a través de éstas. Asimismo, busca abarcar los ámbitos de finanzas, medicina, ciencia y tecnología, intercambio cultural y académico, diálogo entre partidos políticos, parlamentos y ONG, entre otros.

De acuerdo con el economista e investigador, esta interconectividad que ha buscado fomentar China desde hace más de 40 años, en la era digital ha representado una gran oportunidad para empresas tecnológicas chinas y de todos los sectores en general para encontrar nuevos mercados.

La expansión del dragón asiático ha abierto la posibilidad de llegar a 200 millones de usuarios, consumidores de video en países como Brasil, México, Argentina, Egipto, Algeria, Arabia Saudita, Irak, Turquía, Marruecos, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, entre otros países que buscan nuevos servicios digitales.

Una oportunidad que Mobiuspace se ha enfocado en aprovechar desde su concepción para desarrollar sus aplicaciones más emblemáticas, las cuales a su vez también buscan ser de utilidad para otras compañías que buscan tener presencia en los nuevos mercados y cruzar los océanos, superar desafíos que les permitiría llegar hasta territorio Azteca y muchos otros.

“La República Popular China ha sabido integrar cientos de políticas y otras iniciativas como la ruta inicial, la Ruta Marítima de la Seda, pero que después incluyeron más rutas, como la ‘Ruta Digital de la Seda’, todo esto como una visión de cooperación internacional y de creciente presencia de China en el mundo, eso para terceros países, como México en América Latina, puede ser considerado como buena una oportunidad”, dijo el académico en entrevista.

“La Iniciativa de la Franja y la Ruta, ya no son camellos que van a ir de Venecia a Xi’an, ahora lo que están pensando es en infraestructura con la red 5G, con locomotoras y trenes que van a 400 km por hora de Pekín, por Rusia hasta otros lugares hasta Alemania y la misma Venecia, con tecnología, financiamiento e infraestructura Made in China”, comentó Dussel Peters.

Con la intención de convertir sus productos en algo atractivo para estos nuevos mercados, el CEO de Mobiuspace y su equipo se han preocupado por comprender la cultura y costumbres de cada una de las regiones a las que ha llegado, para diseñar productos a la medida de acuerdo a las necesidades de cada lugar.

En el caso de Snaptube, se desarrolló una función de personalización de contenido para presentar diversas interfaces para Brasil y México, con catálogos separados que recomiendan videos y temáticas especiales para los usuarios de cada región, ya que a través de la comunicación con los usuarios locales, el equipo de operaciones encontró diferencias significativas en los intereses de los usuarios en estas regiones.

Mobiuspace creó equipos de operación en cada región para interactuar con las comunidades locales y actualizarse en el tipo de contenido que se genera en cada región. Al mismo tiempo, la compañía destinó recursos a construir un equipo técnico y de ingeniería que pudiera proporcionar contenido customizado con ayuda de tecnología de inteligencia artificial y machine learning que ayudara a los usuarios a encontrar contenidos de calidad y de las temáticas de su interés entre los millones de videos que se producen diariamente y que se suben a la red.

Como parte de su expansión a nuevos mercados lejos de Asia y cobijados por la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Mobiuspace cuenta con oficinas en Pekín, Brasil, México y Argentina.