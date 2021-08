Con la llegada de las plataformas de streaming y de las redes sociales, existen pocas opciones para aquellos usuarios que desean descargar música o videos, haciendo que sea necesario contar con una conexión a internet para disfrutarlos.

Es por esta razón que existe Snaptube.

Gracias a esta aplicación, descargar videos de Instagram se ha convertido absolutamente fácil, lo que hace posible reproducirlos cuando queramos.

Para probar esta aplicación estupenda por su propia cuenta, lo primer que hacer es instalarla. Entonces, aquí tiene la guía para que lo realice inmediatamente.

Para usted, no es necesario navegar por todo el Internet para buscarla, sino que solo con un toque del enlace en nuestra página accede a esta aplicación. Si tiene el ganar de enterarse más detalladamente de esta aplicación antes de descargarla, diríjase directamente a su sitio web, allí también puede instalar Snaptube con un simple clic izquierdo sobre el botón que dice “Descargar Snaptube”.

Una vez tengas la aplicación instalada en tu teléfono, podrás navegar a través de ella y utilizarla como cualquier otra aplicación de tu celular, con la excepción que deberás actualizarla manualmente cuando quieras acceder a sus nuevos cambios.

¿Cómo funciona Snaptube?

Snaptube cuenta con dos funciones únicas. La primera de ellas es el actuar como herramienta de descarga. Esto nos permite descargar 100% gratis las canciones y videos de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, 4Shared, Dailymotion y Vevo, entre otras plataformas similares.

No obstante, las funcionalidades de esta plataforma van más allá de eso, permitiéndonos descargar archivos multimedia de cualquier reproductor creado en HTML5.

Descargar vídeos de Instagram con Snaptube es bastante sencillo:

Abra Instagram y seleccione cualquier vídeo que le interese.

Copie su enlace (del vídeo) y lo pegue en la barra de búsqueda de Snaptube.

Presiona el botón emergente de “descargar”.

Elija su favorito entre múltiples formatos que se ofrecen.

Debido a lo amigable y sencilla que es su interfaz, es bastante simple encontrar archivos en ella, por lo que apenas debería llevarte un instante. Si cuentas con un link copiado en tu portapapeles, también puedes pegarlo en su barra de búsqueda y realizarla desde allí su descarga.

¡Su segunda función es incluso más increíble! La conversión de archivos.

Gracias a la tecnología de Snaptube, podemos convertir un video de Instagram a MP3 u obtenerlo en cualquier otra resolución que se encuentre disponible, al momento de elegir nuestro formato de descarga.

Esto es muy práctico para descargar vídeos y músicas de Instagram, ya que nos ahorra el tener que bajar un video completo (el cual puede ocuparnos una gran cantidad espacio), permitiéndonos conservar únicamente su audio original.

¡Y listo! ¡Estarás listo para descargar toda la música y videos que quieras tener guardados!

Términos y condiciones

Al igual que cualquier aplicación de descarga, Snaptube no se hace responsable del uso indebido de sus usuarios, por lo que utilizarla para tu uso personal no debería suponer ningún problema, siempre y cuando te abstengas a las leyes de propiedad intelectual de tu país y no redistribuyas ningún contenido que no sea de tu propiedad.

Requisitos de instalación:

Contar un sistema operativo Android 4.0.3.

Activar la opción “orígenes desconocidos” para poder instalarla. Puedes acceder a esta opción a través de la pantalla de Ajustes>Aplicaciones.

¿Vale la pena utilizar Snaptube?

¡Absolutamente! Snaptube es una de las aplicaciones de descarga y conversión de archivos más útiles que podrás encontrar en internet.

Su facilidad de uso, sumada a la sencillez de su interfaz, la convierten en una opción ampliamente superior a lo que tienen para ofrecer otras plataformas similares.

Conclusión

Descargar videos de Youtube o de las redes sociales puede ser un proceso complicado. Tienes que acceder a cientos de links y saltarte unas cuantas publicidades hasta llegar hasta el contenido que estás buscando.

Es por eso que recomendamos la aplicación de Snaptube para todos aquellos usuarios que deseen contar con las mejores canciones y videos en su teléfono, sin tener que contar con conexión a internet para reproducirlos, esperar a que otra persona publique sus enlaces, o lo que es peor aún, exponerse a que su propietario lo baje de la red o que la misma plataforma de YouTube decida borrar su cuenta, y que todas esas esas horas de entretenimiento, terminen esfumándose.

De una cosa estamos seguros. No existe mejor aplicación para la descarga de videos que Snaptube, por lo que esperamos seguir utilizándola en los próximos años.