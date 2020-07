Diversas cuentas de Twitter pertenecientes a personajes públicos como Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos pero también a empresas como Uber y Apple fueron hackeadas para promover una estafa basada en la criptomoneda bitcoin.

Las cuentas del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama; del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk; del candidato demócrata a la presidencia estadounidense, Joe Biden; del fundador y director de Amazon, Jeff Bezos; así como de otras empresas y organizaciones como Apple, Uber, Bitcoin, Binance, Coindesk y Coinbase fueron vulneradas para mostrar algunas variaciones del mismo mensaje:

"Estamos devolviendo a nuestra comunidad. ¡Apoyamos Bitcoin y creemos que usted también debería hacerlo! ¡Todos los bitcoins enviados a nuestra dirección serán devueltos al doble!"

A continuación se muestra la dirección de un repositorio (wallet) de la criptomoneda bitcoin y la aclaración de que la supuesta promoción sólo duraría los siguientes 30 minutos.

La cuenta de soporte de Twitter también fue víctima del hackeo.

De acuerdo con el investigador en Ciberseguridad de Seekurity, Hiram Alejandro Camarillo, los responsables de esta estafa han generado hasta el momento dos direcciones a las que las personas que caigan en esta estafa pueden enviar sus bitcoins. Hasta el momento, la primera dirección ha recaudado 12.86 bitcoins o alrededor de 118,000 dólares en 353 transacciones y la segunda muestra un total de 33 transacciones con las que los presuntos estafadores han recibido 0.55 bitcoins o aproximadamente 5,067 dólares.

Según el especialista, los presuntos defraudadores han realizado transacciones para extraer las criptomonedas que han recibido a través de la estafa con el fin de evitar que el dinero permanezca en ellas después de que empresas como el exchange Coinbase bloqueen la dirección del wallet, algo que ya ha comenzado a ocurrir.

Inflows slowed down a lot, even though Twitter still hasn't closed the hole. Looks like Coinbase blacklisted the address super quick, bravo @brian_armstrong . pic.twitter.com/5Czg7nlmXj

Twitter dijo en un tuit que estaba al tanto de "un incidente de seguridad que estaba impactando cuentas de Twitter". Agregó que estaba investigando y tomando acciones para arreglarlo.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.