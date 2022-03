Hacer un podcast es la cosa más sencilla del mundo. Ya lo dijo Dany Saadia, fundador de la casa productora Dixo, ni la producción ni la distribución de un podcast requieren de grandes presupuestos o grandes maniobras. Basta con tener a la mano una computadora o un teléfono y una buena conversación con tus amigos. ¿No?

El problema llega cuando quieres hacer un podcast que sea escuchado no sólo por ti y por tus amigos, sino por cientos o miles de personas. La calidad y robustez del audio, el formato del contenido y cada detalle de la distribución se convierten en una verdadera faena para quien quiere hacerse llamar podcaster. Sin mencionar la competencia a la que tendrá que enfrentarse cuando publique su podcast en alguna o en todas las plataformas de streaming.

Lo mejor es, entonces, recurrir a quien ya sabe, a quien ya ha hecho podcast o, mejor todavía: a quien vive de hacer podcast.

Lo más rápido y efectivo es acudir a YouTube. Cientos de miles de videos sobre cómo acondicionar el espacio donde grabarás tu podcast, otros tantos que explican cómo editarlo y unos cuantos más que te guiarán, paso a paso, en el proceso de distribución.

Pero, a veces, los videos tutoriales no son suficientes. Ya sea porque no cubren con detenimiento cada uno de los problemas con los que seguramente se topará quien pretenda hacer un podcast medianamente bien producido o porque no profundizan en detalles que pueden ser determinantes a la hora de tener enfrente un micrófono, como el desempeño de tu propia voz.

NPR’s Podcast Start Up Guide, de Glen Weldon.

En esos casos, el viejo manual en formato de libro resulta una buena alternativa. Escrito por Glen Weldon y publicado por Ten Speed Press, NPR’s Podcast Start Up Guide es la guía definitiva para llevar un podcast a buen puerto. El libro guarda los secretos que el Servicio de Radio Pública de Estados Unidos o NPR usa para producir algunos de los mejores podcast no sólo en inglés, también en español.

Además de ser el autor de este manual, Weldon es presentador de uno de los podcast más populares de NPR, Pop Culture Happy Hour, una “hora feliz” de reseñas y comentarios sobre las noticias más recientes de la cultura pop.

Cabe decir que el Servicio de Radio Pública de Estados Unidos, que se nutre en buena medida de cientos de estaciones de radio a nivel nacional, se ha convertido en una de las mayores casas productoras de podcast a nivel global, junto con Gimlet, Vox y Podium, en el caso de la lengua hispana.

El libro está dividido en cuatro partes: imaginar, planear, crear y compartir, las cuatro etapas básicas de la producción de un podcast. Desde la conceptualización de tu podcast: ¿de qué va a tratar? ¿Qué formato va a tener? Su programación: ¿qué periodicidad tendrá? ¿Cuánto tiempo me toma realizarlo? La grabación y edición: ¿cuál es el mejor volumen para grabar un podcast? ¿Podré eliminar ese sonido? Y, por último, la distribución: ¿cuál es la mejor plataforma? ¿Es legal subir un fragmento de una canción?

Todas estas preguntas encuentran respuesta en el libro de Walden, donde también se comparten experiencias particulares de presentadores, editores, productores de diferentes podcasts de NPR. Todo a través de un lenguaje ameno que no olvida establecer ciertas metodologías para no sucumbir a medio camino. Ojalá pronto sea traducido al español.

Ficha bibliográfica: Weldon, Glen (2021). NPR’s Podcast Start Up Guide. Edición: Ten Speed Press, 304 páginas.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx