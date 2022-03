México es tierra de pioneros, al menos cuando hablamos de podcast. El Podcast de Olallo Rubio, que data de 2005, es uno de los primeros podcast en español. Fernando Hernández Becerra Micro y su casa productora Esto no es radio son un referente de la producción de podcast en países de habla hispana y Dixo, que Dany Saadia fundó en 2005, es la primera casa productora de podcast en esta lengua, que hablan más de 500 millones de personas en el mundo.

La industria mexicana del podcast está en un proceso de maduración, según Saadia, que recientemente anunció la compra de Dixo por parte de Exile Content, casa productora de contenido audiovisual fundada en 2018 por Isaac Lee que ha producido, entre otras historias, la serie Todo va a estar bien, dirigida por Diego Luna y distribuida por Netflix. Para el pionero de los podcast en México, esta adquisición es una muestra de este proceso de maduración por el que los podcast deben de superar el formato del radio y acercarse a la narración.

En entrevista con El Economista, Saadia habla sobre este proceso de maduración de la industria del podcast, sobre lo que se requiere para desarrollar un buen podcast y sobre las expectativas de crecimiento de esta industria que en 2022 alcanzará a 34 millones de mexicanos.

─ ¿Qué dice la compra de Dixo por parte de Exile Content de la industria del podcast en Ḿéxico?

Que la industria finalmente está madurando en México. Dixo lleva casi 16 años haciendo podcast y, desde hace dos, es la primera vez que hemos visto que ya no es tan necesario evangelizar a las marcas y a los oyentes sobre lo que es un podcast. Fue muy complicado en México dar a entender lo que es un podcast y esto (la adquisición de Dixo por Exile Content) es una palmada en la espalda de que lo estamos haciendo bien.

─ Hace algunos años mencionabas que muchos de los podcast que se hacían en México eran lo que se conoce como chat cast, es decir conversacionales y no tanto narrativos, ¿crees que esto está cambiando o sigues viendo lo mismo?

No es tanto chat cast como el formato de radio. Creo que el 99% de los podcast que salen hoy en día o el entendimiento que tenemos de lo que es un podcast en México es el formato de radio. Lo que no se entiende es que el podcast te permite editar, porque no está ocurriendo en vivo. Sí estamos todavía en esa ola en donde todavía no tenemos podcast de ficción, o guionizados o serializados. Se entiende como una conversación sin cortes, como si fuera un live en instagram o de Facebook o de YouTube.

Meterle la carnita

─ Antes de anunciar la venta de Dixo, habías hablado de Dixo Originals y la incursión de la productora en más historias narrativas, sobre todo de ficción. ¿Qué viene para Dixo ahora en su nueva casa?

Lo que nosotros queremos hacer con esta alianza es un poquito educar al oyente, dándole contenidos que realmente muestren todo el potencial de lo que podemos hacer con el audio. Pueden ser científicos, de divulgación, de historia, de formato periodístico. Por ejemplo, las entrevistas que se hacen en el formato periodístico del podcast son pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. En vez de incluir narración, cortar el audio, mover el orden en el que están hechas las entrevistas. Meterle la carnita. Narrar la respuesta de tu entrevistado y no dejar exactamente la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora.

─ En cuanto a la especialización y la profesionalización, Dixo tiene una escuela para hacer podcasts. ¿En qué estado se encuentra la industria de podcast respecto de recursos económicos, materiales y profesionales?

Esa es la belleza del podcast. Que no necesitas grandes presupuestos. Eso es lo hermoso. Yo vengo del mundo del cine y en el mundo del cine, cada vez que tú escribes en un guión: “cinco elefantes caminan en un desierto”, sabes que esos cinco elefantes te va a costar encontrarlos y vas a tener que llevar expertos en adiestramiento de animales, algo que jamás te hubieras imaginado. Con el podcast, puedes decir: “Cinco elefantes flotan en el espacio”. Tus límites se contienen por tu imaginación.

Además, la distribución de un podcast es la cosa más democrática que existe. No necesitas de una distribuidora. Lo único que necesitas es un hosting, que a veces es gratis, y la distribución la va a hacer automáticamente la plataforma de hosting. Te va a dar de alta en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y es lo único que necesitas.

Redes de podcast

─ El que Dixo pase a formar parte de Exile Podcast parece también una muestra de un fenómeno que está pasando en la industria, con casos como el tuyo o como Podium, en España, que está comprando un montón de podcast de otras productoras. ¿Estamos hablando de concentración o de una red de podcast?

Redes de podcast. Las redes de podcast lo que hacen es que mientras más podcast tengas más descargas tienes y es cuando te vuelves más interesante para las marcas. A la gente que le gustan los podcast, no se les quita esta afición y las redes de podcast cada vez les hace más difícil que se les quite.

─ ¿Hay espacio aún en México para entrar en el crecimiento de la industria del podcast? ¿Qué debe hacer una persona que quiere que su podcast sea escuchado?

Hay mucho camino que recorrer en México. Es increíble que con la tradición radiofónica que tenemos en México, nos cueste tanto trabajo entender el potencial del podcast. Finalmente, creo que lo estamos empezando a entender y también lo están empezando a entender las grandes marcas.

Si tú profesionalizas tu podcast y no lo ves como un proyecto de tiempo libre, en el que grabas lo que se te ocurre, la gente va a empezar a buscarlo. Sólo ve el top 10 de todas las categorías dentro de Apple Podcast: cuatro son programas de radio. Faltan esos podcast de investigación, faltan series de ficción. Donde está la oportunidad del podcast en el futuro es en el storytelling.

