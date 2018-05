La app AMLO2018 se descarga más veces que Tinder, la aplicación de citas más popular, en iPhone. En los “Éxitos” de aplicaciones gratuitas para iPhone se coloca arriba de populares aplicaciones como Tinder (citas), Pic Collage (edición de fotos), Google Traductor, Rappi (comida a domicilio), Cinemex y Boomerang (extensión para Instagram).

La aplicación AMLO2018 permite al usuario tener las noticias “mañaneras”, seguir las declaraciones y actividades del candidato de Morena, informarse sobre el “proyecto de nación” López Obrador, contenido de carácter público y las “mejores jugadas para golear al régimen”.

La app desarrollada por Andrés Manuel López Obrador se creó hace un mes, cuenta con tres actualizaciones y tiene 4.9 (de 5 estrellas) de calificación en la App Store con 85 valoraciones (evaluaciones que hacen los usuarios). En los “Éxitos” de aplicaciones gratuitas para iPhone tiene el lugar 41, y en la categoría de Redes Sociales, el número 6.

Parecería que en la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, la historia es diferente por colocarse en el lugar 224 de la “Lista de Éxitos”, pero a diferencia de la tienda de Apple, en Google cuenta con más de 500 valoraciones y 10,000 descargas. Además, es la aplicación más descargada en la categoría “Comunicación”.

La diferencia en el ranking de acuerdo con el sistema operativo es que el catálogo de aplicaciones de Google Play es mayor al de la tienda de Apple. Hasta marzo del 2017, la Play Store tenía 2.8 millones de aplicaciones disponibles, según la analista, Statista y App Store, 2.2 millones.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia”, no sólo lidera las encuestas de intención de voto, también las descargas de aplicaciones. En los “Éxitos” de la App Store no aparece ningún otro candidato. La aplicación de José Antonio Meade, en el lugar 44 de la categoría “Redes Sociales” y la de Ricardo Anaya se encuentra en el lugar 80 de la categoría “Referencia”. Margarita Zavala y Jaime Rodríguez no tienen una plataforma similar disponible.

En la Play Store, José Antonio Meade se encuentra en el lugar 8 de la categoría “Populares Productividad”. Ricardo Anaya y El Bronco no están en un lugar relevante en las descargas de aplicaciones, según la tienda de Google. Margarita Zavala no tiene una aplicación disponible para los usuarios de Android.

La coyuntura electoral provoca que los usuarios busquen tener información de primera mano sobre sus “gallos” para la presidencia de México. AMLO no es sólo el más popular en las encuestas, sino también en las apps.

daniela.bermudez@eleconomista.mx

Twitter: @pegatinaa