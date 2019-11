La industria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) registró un crecimiento en su facturación en el tercer trimestre de 2019 de 4.6%, casi un punto porcentual más que el crecimiento que vivió el sector en el segundo trimestre del año, cuando alcanzó 3.8 por ciento. En el acumulado de los tres primeros trimestres del 2019, la industria TIC crece a 3.8%, su menor nivel en al menos tres años, por lo que de acuerdo con Ricardo Zermeño, director y fundador de Select, “no hay que echar las campanas al vuelo”.

“Al final del año siempre se dinamiza la industria, aunque está muy lejos de lo que se esperaba”, dijo Zermeño, en entrevista, a propósito de la presentación de los resultados para el tercer trimestre del 2019 del Servicio de Información Continua para la Alta Dirección (SICAD) que ofrece la consultoría especializada en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La facturación total del sector que agrupa a los operadores de telecomunicaciones, los fabricantes, los canales de ventas y los prestadores de servicios llega en el tercer trimestre a 746,147 millones de pesos y se espera que crezca 4.8% en 2020, para alcanzar un valor de mercado de poco mas de 760,000 millones.

De acuerdo con el director de Select, durante todo 2019 se han mantenido los contrastes en el desempeño de los negocios TIC, pues “la mitad crece y la otra mitad no”, por lo que a la vez, “la mitad está optimista y la otra no”.

En términos de la facturación en el acumulado de los primeros tres trimestres del 2019, las empresas de Tecnología de la Información (TI) han registrado crecimientos heterogéneos, pues mientras que los centros de datos, los operadores de televisión de paga y los operadores móviles virtuales crecen casi a doble dígito; los fabricantes de equipos personales crecieron apenas a un ritmo de 1.5% y los vendedores mayoristas tanto de volumen como de soluciones decrecen hasta en 2.8 por ciento.

Gobierno acelera curva de aprendizaje

De acuerdo con Zermeño, el crecimiento de la industria TIC en los meses de julio a septiembre y el que se proyecta para el último trimestre de 2019 responde a que muchos empresarios que habían detenido su inversión en tecnología la han comenzado a reactivar, al mismo tiempo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, envía buenas señales sobre sus intenciones de incrementar su gasto en TIC durante 2020.

En 2020, el gobierno federal planea gastar 17.8% más en tecnología que lo que destinó a este rubro en este 2019. Para el consultor, esto significa que la curva de aprendizaje del gobierno del presidente López Obrador se está acelerando, lo que también se demuestra con los inicios del modelo de compras consolidadas de tecnología y con el hecho de que se esté permitiendo a algunas dependencias adquirir sus requerimientos tecnológicos de forma separada.

De acuerdo con un análisis de la consultoría especializada en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, presentado en octubre pasado, el presupuesto TIC propuesto por el gobierno federal a los órganos legislativos fue 17.8% mayor al del 2019. Pese a que este es el presupuesto proyectado para tecnologías de la información que más ha crecido en los cinco años recientes, no alcanza a compensar la caída de 22% ejercida en este 2019.

No obstante, para Zermeño, la postura del gobierno de López Obrador representa una buena noticia, debido a que “el gobierno no sólo impacta mediante su propio gasto, sino que comienza a dar certidumbre y consolida las decisiones del sector privado”. El gobierno, añadió, “tiene un efecto multiplicador que no sólo se asocia al crecimiento de los recursos destinados a tecnología, sino que irradia”.

Puso el ejemplo de proyectos de infraestructura que son bandera de la actual administración, como el Tren Maya o la nueva refinería de Dos Bocas, y dijo que aunque se desconoce el contenido tecnológico de estos proyectos, envía buenas señales para el sector privado hacia el futuro, por lo que, dijo, el gobierno reaccionó a las recomendaciones que le ha hecho la industria, en particular desde la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti), que preside el director ejecutivo de Softtek, Carlos Funes, y la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnologías de la Información (AMITI), que está bajo el liderazgo del director ejecutivo de IBM en México, Eduardo Gutiérrez.

