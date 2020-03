“Me van y vienen a ratos los pinchazos que se sienten con ello desde que hace días estuve 3 días con fiebre altísima y paralizada en la cama. Vivo Sola. 34 años. Debería consultar mi caso?” es un fragmento de una de las preguntas que una usuaria de redes sociales le ha hecho a un doctor que se puso a disposición del público para resolver dudas médicas alrededor del coronavirus Covid-19.

Además de su nombre y su imagen, que figuran en su cuenta de Twitter, la usuaria ha revelado en su tuit que vive sola, que tiene 34 años de edad y que sufre los síntomas de un padecimiento médico. Todos estos datos personales son a la vez sensibles, porque revelan información sobre el estado de salud de la usuaria.

Pese a los riesgos que conlleva, la exhibición de información personal por parte de los usuarios de redes sociales es habitual; sin embargo, la difusión de datos sensibles, como aquellos que pueden establecer la filiación política, la orientación sexual o el estado de salud de una persona, supone un peligro mayor.

Cynthia Solís, socia de LEXINF, despacho especializado en protección de datos personales, aseguró que los médicos que ofrecen este tipo de servicios, “aunque sea con buenas intenciones”, están pasando por alto las obligaciones en materia de datos personales, sobre todo porque realizan un diagnóstico de forma pública. Del otro lado, los pacientes se arriesgan a que la persona al otro lado de la red social sea un falso profesional de la salud.

“Ante la desesperación, que es normal, muchas personas están pasando por alto el hecho de que existe la protección de los datos personales y al estar frente a datos personales de salud, se considera el tratamiento de datos sensibles”, dijo Solís.

La abogada mencionó también la difusión del nombre de personas contagiadas con el coronavirus Covid-19 como otro de los graves problemas respecto de la protección de datos personales que ha rodeado a esta enfermedad en México y el mundo. El hecho de que se haya dado a conocer el nombre de dos empresarios mexicanos que se contagiaron con el virus y de que incluso se haya informado la muerte de uno de ellos sin que esta noticia fuera verdad supone que se haya violando el principio de proporcionalidad, debido a que es desproporcional el revelar el nombre de un enfermo contagiado con el coronavirus o con cualquier otra enfermedad.

Organizaciones deben proteger datos médicos

Las personas no son las únicas que deben proteger la información sensible que se ha generado y se seguirá generando como consecuencia de la aparición y el tratamiento de la nueva enfermedad que ha sido declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, las organizaciones pueden usar la información, de por ejemplo, un trabajador para garantizar la salud de sus colaboradores y de todo el personal.

Según el despacho especializado en protección de datos personales y tecnologías de la información Davara Abogados, el brote de esta enfermedad y su consecuente expansión ha obligado a las organizaciones tanto públicas como privadas a adoptar medidas inmediatas para su contención, estas medidas implican tratar datos personales de las personas físicas, y en particular, datos personales sensibles relacionados con su estado de salud presente y futuro”.

La industria del transporte y las instituciones de salud, por ejemplo, pueden usar los datos relacionados con viajes y de diagnóstico siempre que legitimen su uso de acuerdo con lo que ordena la Ley Federal de Protección de Datos Personales en poder de Particulares. En todo caso, de acuerdo con el despacho, las empresas sólo deben recopilar los datos personales necesarios y en el contexto del coronavirus Covid-19, pueden tratar estos datos necesarios para garantizar la salud de todo su personal y evitar contagios en la empresa o centro de trabajo.

“En el contexto de la contención del Covid-19, esto significa recabar la información necesaria para evaluar el riesgo de que un individuo porte el virus y tomar medidas proporcionales basadas en el riesgo. Por supuesto, lo que se considera información necesaria puede evolucionar a medida que los científicos aprendan más sobre el Coronavirus”, aseguró el despacho en un comunicado.

En el contexto de la enfermedad que ha dejado miles de muertos y cientos de miles de personas recluidas en sus casas, mientras que es lícito y necesario saber si una persona ha sido contagiado con el coronavirus Covid-19, de nada sirve saber su nacionalidad, religión, e incluso los países que haya visitado y que no sean “zonas de transmisión alta” o aquellos que haya visitado antes del periodo de incubación del virus, según el despacho.

La usuaria de redes sociales que hizo su consulta médica a través de forma pública y remota se ha puesto en riesgo de ser discriminada en su trabajo o en otros ámbitos debido a los síntomas que ha dicho tener en su mensaje. Este es uno de los principales peligros de revelar información sensible en internet, de acuerdo con Solís, ya que “nunca sabes qué va a hacer con ellos la gente que tiene acceso a esos datos”.

