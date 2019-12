Las empresas mexicanas estarán ausentes entre los stands del CES 2020, la edición 53 de la feria tecnológica mas grande del planeta. A diferencia del 2018 y el 2019, en 2020 no habrá empresas tecnológicas provenientes de México y la principal razón es que los recursos provenientes del gobierno no llegaron a tiempo para apartar un lugar en este evento.

En tan sólo cuatro años la presencia de empresas mexicanas en el CES de Las Vegas, Nevada, creció más de siete veces. Mientras que en 2016, sólo cuatro empresas representaron a México en esta feria tecnológica; en 2019, 30 empresas mexicanas ocuparon un espacio de 4,500 pies cuadrados en el evento. Este crecimiento comenzó en 2017 con el apoyo de programas gubernamentales como ProMéxico, el cual se interrumpió para este 2019, lo que ocasionó que las empresas no puedan acudir al CES 2020.

La organización del Industrial Cluster 4.0, que reúne a empresas tecnológicas dedicadas a la industria 4.0, buscó a principios del 2019 el apoyo tanto de las autoridades federales como de las del estado de Jalisco. Fueron estas últimas las que respondieron a la solicitud del clúster, aunque los recursos llegaron hasta noviembre pasado, cuando ya no había un espacio que conviniera a los intereses de las empresas mexicanas en el CES 2020.

De acuerdo con Daniel Rivera, vicepresidente del Industrial Cluster 4.0, el que las empresas mexicanas no están presentes en los stands del CES 2020 no quiere decir que no estén listas. Los productos y servicios que ofrecen la mayoría de estas empresas están vinculados con tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas, que en muchos casos no tienen una alta demanda entre las empresas mexicanas, por lo que no cuentan con el capital necesario para acudir a una feria internacional como el CES 2020, en la que podrían conseguir mas clientes.

“Hay empresas mexicanas listas para participar en el CES pero se trata de una alianza que se tiene que hacer entre iniciativa privada y gobierno”, dijo Rivera en entrevista. El directivo del Industrial Cluster 4.0 apuntó que un grupo de empresas mexicanas acudirá al CES 2020 en lo que llamó “una misión exploratoria” y dijo que los recursos del gobierno de Jalisco le servirán para preparar mejor la participación de las empresas mexicanas en el CES 2021.

El CES 2020 es la edición número 53 de la que es considerada la feria tecnológica más grande del planeta. Aunque durante mucho tiempo estuvo enfocada a la tecnología de consumo, en sus más recientes ediciones el CES ha sido el escaparate para la innovación tecnológica de industrias como la automotriz, el retail y la manufactura.

A tal grado ha llegado la diversificación de la oferta del CES que una de las invitadas estelares de la feria será la secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine L. Chao, quien brindará una conferencia sobre la adopción de tecnologías en los sistemas de transporte estadounidenses.

Durante el CES 2020, que tendrá lugar del 7 al 11 de enero del 2020 en Las Vegas, Nevada, también estarán presentes los directivos globales de compañías como Daimler, Samsung, Delta Airlines y NBCUniversal, además de un espacio dedicado a la exposición de 1,200 startups de más de 50 países.

