Uno de los accesos más comunes a internet es a través de un navegador como Chrome, Safari o Firefox desde un dispositivo conectado a la red para luego hacer una búsqueda o teclear una dirección particular. La selección del navegador depende de las preferencias de cada persona y del aparato que esté usando, pero de entre todas las opciones existe una que tiene una vocación ecológica: Ecosia.

¿Qué es Ecosia?

Escocia es un motor de búsqueda en internet, también conocido como explorador de internet. Al igual que sus competidores genera ingresos vendiendo parte de sus espacios a anunciantes. Las ganancias que obtiene son utilizadas para sembrar árboles en diferentes partes del mundo.

Otra característica que lo distingue es que no guarda datos de navegación de sus usuarios (caché, historial de navegación). Es decir, la navegación es privada y Ecosia no tiene información sobre los sitios que visitó una persona y por lo tanto no venden dichos datos a los anunciantes para perfilar al target. Todo lo que una persona hace en Ecosia se encuentra encriptado.

Cualquiera que utilice internet puede colaborar con la causa. Basta que agregue la extensión de Ecosia a Google Chrome a la barra de herramientas o seleccione a Ecosia como su buscador predeterminado. Además, en cada búsqueda es posible ver el recuento de las consultas que ha realizado y cuántas faltan para sembrar un árbol.

Surgimiento de Ecosia

Ecosia se define como un negocio social, cuya función es colaborar en tener un mejor planeta. Lo hacen a través de sembrar árboles, dando trabajo a personas de comunidades marginadas. A la fecha llevan sembrados aproximadamente 140 millones.

En 2009 en Alemania, surgió el sitio Ecosia.org la idea fue de Christian Kroll después de haber viajado internacionalmente y conocer el grave problema de la deforestación en materia ecológica, social y económica. Entre 2009 y 2011 Ecosia ganó varios reconocimientos, entre ellos debido al rápido crecimiento que tuvo en Europa.

Labor alrededor del mundo

De acuerdo a la información publicada por Ecosia, trabajan con organizaciones locales, en más de 30 naciones; entre ellas: Brasil, Indonesia, Etiopía, España y Burkina Faso. En cada zona, cultivan aproximadamente 500 especies de árboles, propios de cada región, apoyándose en las comunidades para empoderarlas.

Con el fin de ser congruentes, las oficinas de Ecosia en Berlín utilizan energía eléctrica generada por páneles solares.

El equipo de Ecosia

La gente que trabaja para Ecosia es multicultural, algunos laboran en Alemania y otros fuera de ella; provienen de países tan diversos como Polonia, Bulgaria o México. Justamente Tania Mercado es la mexicana encargada del área de Recursos Humanos.

A pesar de ser una empresa alemana, el idioma en el que se comunica el equipo es inglés y como parte de sus prestaciones, tienen clases de alemán.

