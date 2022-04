El brief es el documento, elaborado por la agencia (o profesional independiente) y el cliente, que reúne toda la información necesaria para desarrollar una campaña. Usualmente es utilizado en áreas de mercadotecnia, diseño y comunicación. Es lo equivalente, en otras industrias a una orden de trabajo. En el brief se establecen qué busca el cliente y cómo la agencia satisfacerá esas necesidades.

En otras palabras, el brief es una guía, el documento clave. Además, sirve de respaldo para verificar que los objetivos establecidos se cumplan. En ese sentido, también es una carta compromiso entre ambas partes.

Elementos comunes en la mayoría de los briefs

Los siguientes datos son los básicos que deberían tener todos los briefs:

Compañía o cliente

Descripción del cliente

Cuál es su target (público objetivo) su perfil demográfico e intereses y zonas geográficas donde se ubica

Diagnóstico breve (antecedentes) basado en investigación

Competidores que tiene

Producto o servicio a promover

Responsables tanto en la agencia como del lado del cliente de llevar el proyecto y los cargos que ocupan

Objetivo SMART: específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Algunos ejemplos de objetivos pueden ser aumentar el reconocimiento de marca, elevar el número de seguidores, conseguir prospectos calificados, aumentar las ventas, mejorar la reputación de la marca, descargar una app.

Determinar los KPI o indicadores de desempeño

Estrategia, es decir el cómo alcanzar el objetivo

Presupuesto con el que se cuenta

Recursos materiales o económicos necesarios

Medios a utilizar. Por ejemplo para publicidad digital o campañas de marketing digital pueden ser: Google Ads, Facebook o Instagram Ads, Blog para fines de SEO, Mailchimp, entre otros.

Espacio para firmar de común acuerdo por ambas partes.

¿Cómo hacer un brief en marketing digital?

Cabe mencionar que no hay una sola forma de realizarlo, no es una receta de cocina. El briefing (proceso de elaboración del brief) dependerá de cada agencia y su forma de trabajo. Es importante que el brief no sea mayor a dos cuartillas, por lo tanto la capacidad de síntesis de quienes lo elaboran es fundamental. El documento puede presentarse en diapositivas, en un documento de Word o PDF.

En el caso de un brief de marketing digital, además de los elementos arriba mencionados, es necesario también que incluya:

Propiedades digitales de la empresa. Sitio web y perfiles en redes sociales. Métricas iniciales o reporte cero para medir el crecimiento (tráfico, engagement, tiempo de permanencia, conversiones, palabras indexadas, etcétera).

