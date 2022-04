TikTok surgió en China en 2016, en 2017 inició su globalización y en 2018 se fusionó con una aplicación similar llamada Musical.ly. Ha sido la primera app independiente a Facebook, en conseguir 3,000 millones de descargas alrededor del mundo. En 2021 superó los 1,000 millones de usuarios activos por mes. Datos de Hubspot (plataforma de inbound marketing) indican que los usuarios de TikTok a escala global le dedican en promedio una hora y media diaria.

TikTok es la tercera red social más grande detrás de Facebook e Instagram. Tiene oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Berlín, Dubái, Bombay, Singapur, Yakarta, Seúl y Tokio.

¿Qué es TikTok?

Es la red social de videos cortos, grabados con teléfonos móviles (formato vertical). Sus primeros usuarios eran adolescentes, pero con el paso del tiempo, ha concentrado un grupo más heterogéneo de público. Y para fines de marketing digital, es un medio de comunicación que puede resultar interesante a las marcas porque les permite conectar con audiencias de diferentes edades y entre ellas su público meta.

La principal característica de TikTok respecto a YouTube, es que la persona no tiene que escoger los videos para ver. Es el propio algoritmo el que le sugiere qué mirar. Y conforme use más la plataforma, el aprendizaje automático (machine learning) le presentará videos más acorde con sus intereses. Otra diferencia con YouTube es que TikTok no puede transmitirse en televisores (smart TV), sólo se puede usar en celulares y computadoras.

¿Cómo aprovechar TitkTok para fines comerciales?

La herramienta de esta red social para fines de marketing digital, se llama TikTok for Business. El primer paso es crear un perfil, usando un correo electrónico y contraseña. Sin embargo, actualmente en México y la mayor parte de Latinoamérica, exceptuando Brasil, TikTok no permite publicidad intercalada con los videos, como sí la vemos en YouTube y otras redes sociales. Es decir, para nuestro país, hay dos formas de promocionar marcas en TikTok:

A través del uso de influencers, los cuales ya tienen su propia comunidad. En TikTok es muy común verlos hablando de restaurantes, bares, hoteles, productos y demás. Abrir un perfil de la propia marca y subir contenido de video constantemente. Allí se puede mostrar las características de un producto, instalaciones, organizar concursos o lo que la marca requiera. Es útil usar los hashtags y lo más importante es que el video se vea natural.

Estos son algunos datos del perfil de usuarios de TikTok a nivel mundial, de acuerdo a Hubspot:

49% son mujeres, 51% son hombres.

47% tiene menos de 30 años.

Se ubican en 141 países.

El usuario de TiktTok mexicano, con base en datos de Comscore (empresa de medición de audiencias) tiene las siguientes características:

53% son mujeres.

47% son hombres.

La mayor parte se ubica en el rango de edad de 15 a 25 años.

A través de TikTok es posible alcanzar objetivos de mercadotecnia como son lanzamiento de productos o servicios y reconocimiento de marca. Entre las métricas que hay que observar están: reproducciones, seguidores, visitas al perfil, visitas desde TikTok hacia un sitio web y engagement (me gusta, compartir, comentar).

itzayana.rios@eleconomista.mx

kg