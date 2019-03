Steve Jobs fue un maestro en la presentación y promoción de productos. Su imagen, a través de sus suéteres color negro de cuello alto presentando el iPhone, entre otros productos de Apple, se convirtió en icónica.

El dispositivo más vendido de la empresa ha perdido parte de su brillo comercial pero a Apple le quedan personajes con brillo propio para vender servicios: Oprah Winfrey, Steven Spielberg, entre otras celebridades de Hollywood, se presentaron en el teatro Steve Jobs para lanzar el tan esperado servicio de transmisión de video que competirá con Netflix.

El evento del lunes pasado en las oficinas corporativas de Apple en Cupertino, California, fue algo completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrado Jobs, en particular, sobre el tipo de servicio, intangible. No se ve ni se toca. La compañía dio a conocer un sistema de suscripción de servicio de noticias, videojuegos y de entretenimiento similar a los de Netflix y HBO aunque, lo que no dijo Apple fue el precio que cobrará.

El único producto que se podía tocar entre los que lanzó Apple es una tarjeta de crédito de titanio, con un diseño tan minimalista que ni siquiera aparece algún número.

A medida que otras celebridades como JJ Abrams, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell iban entrando al escenario de Apple, el tema del día se hacía cada vez más evidente: la famosa empresa de la manzana mordida ya no quiere ser considerada únicamente como un fabricante de gadgets. Más bien, es una empresa que desea ser omnipresente en la vida de sus clientes, desde la música que escuchan, la televisión que ven, las noticias que leen, los videojuegos que les divierten y la tarjeta de crédito con la que pagan los huevos y la leche.

Tim Cook, el CEO de Apple, definió la nueva serie de servicios como elementos “que brindan contenido y experiencias increíbles directamente a usted cuando y donde quiera que esté”.

Winfrey tangibilizó el alcance de los servicios al decir que “están en 1 billón de bolsillos de todos ustedes; 1 billón de bolsillos”, comentó sobre el escenario.

Analistas financieros esperan que Apple invierta varios miles de miles de millones de dólares al año para competir en un mercado muy poblado por Amazon, Netflix, Hulu y Disney. Es una apuesta, y revela lo importante que son estas empresas para Apple, especialmente en un momento en el que se reduce el crecimiento de sus dispositivos tradicionales.

No olvidemos que en enero Apple advirtió a los accionistas que no logrará alcanzar los objetivos de venta para el 2019, particularmente por la desaceleración de las ventas en China. El anuncio provocó una caída en el valor de capitalización de la Apple de más de 1 billón a menos de 700,000 millones de dólares.

La nueva era

Apple se está volviendo cada vez más dependiente de los servicios de venta de música y almacenamiento de datos que se complementan con los nuevos servicios que se anunciaron el lunes. Es verdad que Apple está trabajando en el desarrollo de nuevos dispositivos, como los lentes de realidad aumentada pero no se ve que pueda contar con un producto que revolucione el futuro.

El mundo del entretenimiento en línea se está consolidando y se reparten el negocio un puñado de grandes jugadores. Al ingresar a este mercado, Apple asume la oportunidad de convertirse en uno de los pocos jugadores en la industria que es capaz de controlar su propio destino sin depender de otras plataformas.

Gene Munster, analista de Loup Ventures, estima que Apple ganará 15,000 millones de dólares adicionales por año a través de Apple TV; 3,000 millones de dólares por sus videojuegos; alrededor de 1,500 millones a través de su tarjeta de crédito, y 500 millones por su oferta de noticias.

En el segmento de noticias cobrará 10 dólares al mes ofreciendo cabecera como Sports Illustrated y The New Yorker.

No logró acuerdos con The Washington Post o The New York Times pero sí mencionó a los diarios The Wall Street Journal y Los Angeles Times durante la presentación centrándose más en revistas. “La calidad del servicio importa”, mencionó a través de un video.

Tarjeta de crédito

Con el apoyo de Goldman Sachs y Master Card, Apple logrará eliminar algunos de los intermediarios durante las transacciones de pago. Apple ofrece no cobrar cargos por pagos retrasados y promete devolver en efectivo cuando sea necesario.

La tarjeta de Apple requiere del sistema Touch ID o de alguna otra forma de autenticación para evitar el fraude.

Algo atractivo es que Apple promete que no almacenará los datos de la compra y Goldman Sachs no venderá ni compartirá datos de los usuarios.

La tarjeta de Apple da un paso más para acercarse a las transacciones financieras de sus clientes.

Apple anunció un nuevo servicio de suscripción de videojuegos. Cook dijo que iOS se ha convertido en la plataforma de juegos más grande del mundo, con aproximadamente 300,000 juegos en su plataforma. El servicio se llamará Apple Arcade y competirá contra Stadia, el servicio de Google.

Apple generó más revuelo al anunciar el servicio de transmisión de video Apple TV+, en especial, porque al escenario llegaron un puñado de personajes reconocidos. Su estrategia se centra en apostar por actores y productores estrella y no en la compra de derechos a franquicias como Star Trek o The Avengers.

La estrategia es riesgosa, dijo Larry Downes, director de Proyectos del Centro de Negocios y Políticas Públicas de Georgetown, “los grandes nombres no garantizan el éxito, incluso, entre los más premiados en Hollywood”.

Sombrero sin conejo

Definitivamente, llamó la atención el formato que utilizó Apple para dar a conocer sus novedades.

Hay una razón, por supuesto, de por qué Apple adhiere la naturaleza de Hollywood para realiza este tipo de trucos: funcionan. El material de prelanzamiento aumenta el interés entre los primeros usuarios (e instagrammers).

Las estrellas se burlan de sí mismas pero en última instancia satisfacen al auditorio, y sobre todo, alimentan un frenesí en las redes sociales. Pensemos en Steve Carell saliendo al escenario para “sorprender” a Witherspoon y Aniston, y burlándose de su masculinidad propia.

La presentación televisiva de Apple, cuyo objetivo estratégico fue posicionarse como un fuerte competidor de Netflix y HBO, duró más de media hora. Sin embargo, no encontramos en ella un guion espectacular.

El contenido se hizo a partir de cápsulas. Momentos de chispas realizados para distribuirse en redes sociales a través de videos.

Si Apple cambiará su estrategia de marketing, aún está por verse. Veremos la respuesta de los próximos suscriptores de sus nuevos servicios. La realidad es que Apple se la pasó escondiendo al conejo sin sacarlo del sombrero. Y es difícil vender un producto de entretenimiento en estos días sin un truco de magia.