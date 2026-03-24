La banca trabaja de forma más intensa en materia de Prevención de Lavado de Dinero

A poco menos de un año de los señalamientos, de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra CIBanco e Intercam (además de Vector Casa de Bolsa), de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero, y que finalmente derivaron en su caída, la banca trabaja de forma más intensa (de lo que ya lo hacía) en este tema.

En la 89 Convención Bancaria celebrada la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, quedó de manifiesto lo anterior, al celebrarse, por un lado, reuniones del Comité de Compliance de la Asociación de Bancos de México (ABM), con autoridades de Estados Unidos, incluyendo el Departamento del Tesoro; la Office of Foreign Assets Control (OFAC); la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), y el Internal Revenue Service (IRS).

De acuerdo con la ABM estas reuniones, de carácter bilateral, se realizan de manera periódica, y tienen como propósito compartir los avances en el fortalecimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) en el sector bancario mexicano, así como mantener una estrecha coordinación institucional.

“En este sentido, constituyen un ejercicio rutinario de cooperación internacional, que contribuye al fortalecimiento de los estándares de cumplimiento en el sector”, apuntó el organismo.

Se trabaja diferente

Aunque este tipo de reuniones son periódicas, Mauricio Naranjo, vicepresidente de la ABM destacó que a partir del año pasado, en el que se tuvieron los casos señalados, las cosas se están trabajando de forma diferente.

Prueba de ello, comentó, es que se trabaja muy de la mano con todas las autoridades en México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero también con un intercambio constante con las autoridades americanas.

De igual forma, recordó que el año pasado el gremio bancario emitió una serie de recomendaciones para mejorar todos los controles de PLD-FT en la banca, de lo cual, aseguró, ya hay avance importante y se verán resultados en los próximos meses.

Como ejemplo, expuso que hay un sistema de intercambio de información que está a punto iniciar, y al que estarán conectados los bancos durante todo el año.

“Es un sistema en el que se ha venido trabajando por años, y que finalmente estaremos viendo resultados”, detalló.

Agregó: “así que, en resumen, creo que la situación a partir de las sanciones ahora es diferente; estamos con una comunicación directa con las autoridades americanas y mexicanas. Creo que la banca hoy está más sólida con las medidas que hemos tomado, y trabajando para que podamos controlar todos estos temas. Obviamente estamos enfocados en prevenir todos los temas de lavado de dinero”.

UIF y CNBV suscribieron convenio

En días previos, la UIF y la CNBV suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Este instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”, se expuso.

El decálogo

En octubre del 2025, la ABM dio a conocer un decálogo de recomendaciones para que sus agremiados fortalezcan las capacidades de PLD y combate al financiamiento de actividades ilícitas.

Entre estas destacan: mejores prácticas para cerrar la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana; elaboración y distribución de reportes sobre tipologías de delitos para PLD, y una plataforma de intercambio de información.

Asimismo, a partir del 1 de julio del 2026, se recomienda identificar a las personas que depositan y retiran efectivo a partir de 140,000 pesos, entre otras medidas, mismas en las que, de acuerdo con la ABM, ya se avanza.

La UIF y la CNBV firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.