Buscar
El Economista
Sector Financiero

Lectura 1:00 min

Tesoro de EU da espaldarazo a Milei: "Todas las opciones de estabilización para Argentina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este lunes que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para apoyar a Argentina, según publicó en su cuenta oficial de la red social X.

main image

Tras perder comicios, Javier Milei deberá relanzar sus alianzas políticas y ajustar su programa de austeridad frente a un peronismo fortalecido.REUTERS

Reuters

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este lunes que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para apoyar a Argentina, según publicó en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja este lunes a Nueva York donde se reunirá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, con quien tiene una marcada afinidad. 

Te puede interesar

Bessent dijo que él también participará de la conversación y que posteriormente se informarán más detalles.

"Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", dijo el funcionario.

El sábado, al ser consultado Milei sobre la posibilidad de que el país reciba un préstamo de Washington, dijo "estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos".

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete