Milei se reunirá con Trump y Netanyahu en Nueva York

El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, se reunirá el próximo martes con su par estadounidense, Donald Trump, en el marco de su viaje a Nueva York, informó el sábado la oficina de prensa de presidencia del país austral.

Milei, que sostiene una política internacional alineada con Estados Unidos e Israel, también se reunirá con el primer ministro del estado hebreo, Benjamín Netanyahu, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará la próxima semana en Nueva York.

El mandatario argentino esta semana ratificó que abrirá su embajada en Jerusalén el próximo año en señal de apoyo a Israel. También ha declarado en reiteradas ocasiones su apoyo a Trump, con quien ya se ha encontrado desde que asumió la presidencia en 2023.

Argentina, que mantiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca apoyo a su política económica en momentos en que los mercados sufrieron fuertes tensiones tras una derrota del oficialismo en elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos", dijo Milei el sábado en una entrevista con Radio Mitre al ser consultado si en la reunión con Trump tratará el tema aranceles y un préstamo del tesoro estadounidense al país.

El lunes, Milei, el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, entre otros funcionarios, se reunirán con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.