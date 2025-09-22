Seguro cubrirá a 99.5% de ahorradores de CAME, pero 850 quedan fuera

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que, tras la intervención gerencial decretada en junio de 2025 y la revocación de la autorización de la Sociedad Financiera Popular CAME —realizada el 19 de septiembre y oficializada este lunes—, se puso en marcha el proceso de pago a los ahorradores conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

De acuerdo con el organismo, el esquema garantiza la devolución de hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIs), calculadas al 19 de septiembre de 2025, lo que equivale a unos 219,000 pesos por persona. Esta cobertura alcanza a 169,564 ahorradores, es decir, al 99.5% de quienes mantenían depósitos en CAME.

Sin embargo, alrededor de 850 ahorradores quedaron fuera de la protección del fondo, al contar con montos superiores al límite asegurado. En total, la Sofipo concentraba 170,414 ahorradores, mientras que su base completa de clientes —la mayoría de crédito— ascendía a 1 millón 371,315 al cierre de 2024.

La CNBV precisó que los pagos se realizarán con recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), integrado con aportaciones de las Sofipos, “sin utilizar dinero del erario público”.

“El proceso de pago será ordenado, transparente y accesible. El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases para realizar la solicitud de cobro”, indicó la CNBV.

Los trámites podrán realizarse en la plataforma electrónica www.fondodeproteccion.mx o en los centros de atención que se habiliten. Asimismo, se dispuso una línea de orientación para atender dudas y acompañar a los afectados en el proceso.

La CNBV y el Prosofipo reiteraron que las autoridades han actuado “de manera coordinada, oportuna y apegada a la Ley, con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, garantizar la transparencia de los procesos y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero popular”.

Asimismo, la CNBV puso a disposición de los ahorradores la línea de orientación para resolver dudas:

Teléfonos de atención Prosofipo

55 53 93 43 26

55 53 93 51 72

55 68 12 80 44

55 68 12 80 43

Teléfonos de atención CAME

55 93 39 86 33

55 93 39 86 34

Páginas web

www.fondodeproteccion.mx

www.came.org.mx