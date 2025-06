Trabajadores: los otros defraudados del caso CAME

Tras el cambio de domicilio de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) CAME, de sus oficinas corporativas en la Colonia del Valle a una modesta vivienda ubicada en la colonia Héroes de Churubusco, Iztapalapa, al menos una treintena de trabajadores se han presentado en busca de respuestas. No sólo reclaman por sus procesos de liquidación, también por sus pagos que, aseguran, no han podido recuperar.

Entre ellos se encuentra Modesta, una exempleada que viajó desde Huajuapan de León con la esperanza de obtener respuestas. Denuncia que, tras 19 años de servicio y luego de ser despedida como parte de un reciente recorte nacional, CAME le depositó su finiquito, por 86,000 pesos, en una cuenta de la propia financiera, pero jamás pudo disponer del dinero, debido a que no contaba con el apoyo de alguien para manejar la aplicación mediante la que se realizaban todas las operaciones.

“Busqué a un ejecutivo de otro banco para que me ayudara a hacer el traspaso. Fue ahí cuando comenzaron los problemas. En CAME sólo me decían que estaban trabajando en eso, que esperara, y así me tuvieron toda la semana. Luego me mandaron un papel donde me decían que fuera a la Condusef o que intentara con lo del seguro. Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien”, relató con frustración.

En la oficinas de Iztapalapa se ve un documento pegado en la entrada, dirigido a “Te Creemos”, empresa matriz de CAME. El oficio, emitido por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, impone una multa de 5,428 pesos por no presentarse a una audiencia laboral. Una señal más del complicado escenario que enfrentan excolaboradores y ahorradores de esta Sofipo a nivel nacional.

Modesta también señaló que la forma en que se manejó su liquidación no es un caso aislado. Sin embargo, fue hasta hace poco cuando se enteró de la grave situación que enfrenta la financiera, pese a que la suspensión de operaciones inició hace ya tres meses. Agregó que muchos de sus excompañeros, así como numerosos ahorradores de su comunidad, aún desconocen lo que realmente está ocurriendo con CAME.