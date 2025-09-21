Santander permitirá que clientes establezcan límite máximo en transacciones digitales

En cumplimiento con la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a partir del 1 de octubre próximo, Banco Santander México implementará el Monto Transaccional del Usuario (MTU), un mecanismo de seguridad que permitirá a los clientes establecer un límite máximo de transacciones digitales en canales como SuperMóvil y banca en línea.

La institución financiera detalló que el MTU otorga a los clientes la posibilidad de definir el monto máximo para transferencias y operaciones en línea, reduciendo riesgos asociados a fraudes o movimientos no reconocidos.

Así, expuso, si se intenta realizar una operación por encima de ese límite, la transacción deberá validarse mediante un factor de autenticación adicional, lo que añade una capa extra de seguridad.

Cliente podrá implementar o modificar en cualquier momento

Santander explicó que con este mecanismo, el cliente podrá configurar o modificar su MTU en cualquier momento, definiendo el monto directamente en SuperMóvil o la banca en línea, con la confirmación de un segundo factor de autenticación enviado por el banco.

Aclaró que este servicio no tendrá ningún costo para los clientes, y estará disponible a nivel nacional a partir del 1 de octubre de 2025.

Con esta medida, destacó, Santander refuerza su liderazgo en innovación digital y seguridad bancaria, ofreciendo a sus clientes mayor control y confianza en sus operaciones financieras.

“Nuestro compromiso es ofrecer soluciones que den tranquilidad y confianza a los clientes en sus operaciones digitales. Con el MTU, los usuarios tendrán control total de sus límites transaccionales y podrán modificarlos en cualquier momento de manera gratuita, desde la app o la web, con un proceso ágil de autenticación”, señaló Marcos Rosales, director ejecutivo de prevención de fraudes de Banco Santander México.