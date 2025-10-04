Razones por las que algunos mexicanos no tienen ningún seguro contratado

En México casi 8 de cada 10 personas adultas no cuenta con ninguna cobertura de seguros contratada, de acuerdo con cifras de Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi.

Esta cobertura es significativamente baja, en comparación con economías similares y responde a que la población considera inaccesibles los seguros, además de no contar con información suficiente sobre estas coberturas.

Entre quienes nunca han tenido un seguro, el motivo que más aparece es la percepción de que simplemente no lo necesitan o no les interesa.

Alrededor del 33.7% de este grupo aduce esa razón.

Otro factor importante, con cerca del 24%, es la falta de recursos: pérdida de empleo, ingresos variables o simplemente no poder costear la prima del seguro.

Otro 15% afirma que, aunque puede costearlo, son muy caros; y un 12% ni siquiera sabe bien cómo funcionan o su importancia.