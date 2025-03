Pese a digitalización, efectivo sigue como el favorito para pagar en México

Pese al importante crecimiento de las opciones digitales y del número de tarjetas que ha habido en el país en los últimos años, el efectivo continúa como el medio favorito para pagar en México.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada de manera conjunta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentada hace unos días, revela que el efectivo sigue dominando, tanto para pagos de baja como de alta cuantía.

Detalla que para compras de 500 pesos o menos, 85% de la población adulta utilizó el efectivo como medio de pago; mientras que la proporción fue de 73% para montos mayores.

Ello representa una disminución de 5 y 6 puntos porcentuales, respectivamente, contra los datos del 2021. Sin embargo, el efectivo sigue dominando en el país, pese a los esfuerzos realizados tanto por el sector público como privado.

Otras alternativas de pago han crecido, pero marginalmente. Es el caso de los realizados con tarjetas físicas (tanto de débito como de crédito), que pasaron de 7.4% en el 2021 a 10.4% en el 2024 para compras menores a 500 pesos; y de 15.6 a 19.0% para montos mayores; en tanto que las transferencias electrónicas pasaron de 1.6 a 4.4%, y de 2.8 a 7.6%, respectivamente.

En localidades rurales 94% de la población paga en efectivo sus compras de bajo monto, mientras que en áreas urbanas la proporción baja a 81 por ciento.

El uso del efectivo como medio de pago, prevalece aún y cuando en los últimos años se ha registrado un crecimiento en el número de tarjetas en el país y con ello la posibilidad de pagar de forma electrónica.

De acuerdo con la ENIF, en el 2018, 34% de la población adulta tenía una tarjeta de débito, y para el 2024 la cifra ascendió a 59 por ciento.

En tanto, en el periodo, las tarjetas de crédito pasaron de 11 a 16%, y las departamentales de 19 a 23 por ciento.

Sin embargo y pese al importante incremento en el número de tarjetas de débito, 63% de quienes tienen una, no la usa para realizar pagos, dado que prefiere hacerlo en efectivo; 10% no sabe que podía usarla para ello; 10% no lo hace por desconfianza y miedo al fraude; 3% respondió que no la aceptan en los comercios donde compra y otro 3% prefiere usar la tarjeta de crédito.

“La preferencia por el uso del efectivo continúa siendo elevada entre la población en México, ya que es la principal razón por la que las personas reportaron no utilizarla, aunque el desconocimiento de cómo usarla o la desconfianza y miedo al fraude, son también relevantes”, señala el documento.

Añade: “la mayoría de quienes prefieren el uso del efectivo, lo hacen por costumbre, lo que sugiere que el factor cultural es aún importante. No obstante, la falta de un ecosistema adecuado para realizar pagos con tarjeta, fue la segunda razón más citada para preferir el efectivo”.

CoDi y DiMo, no despegan

Para tratar de disminuir el uso del efectivo, el Banco de México (Banxico) ha lanzado otras alternativas de pagos electrónicos instantáneos, como son Cobro Digital (CoDi) en el 2019, y Dinero Móvil (DiMo) en el 2023, mismas que corren por los rieles del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Sin embargo, y pese a que varias instituciones financieras ya la ofrecen, su uso es muy bajo.

La ENIF revela que en el 2024, a nivel nacional, la población que dijo conocer CoDi, fue 38%, pero sólo 12.8% la había utilizado; mientras que 18.5% conocía DiMo, y sólo 6.8% la utilizó.