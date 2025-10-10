Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por el 100% de Banamex

El conglomerado minero y de transportes Grupo México lamentó este viernes la decisión de Citi de rechazar su oferta por la unidad minorista del banco estadounidense Banamex.

Grupo México respondió este viernes que su propuesta cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos.

"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país", informó en un comunicado.

"Grupo México es respetuoso de la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano", se despidió así el conglomerado mexicano de la posibilidad de comprar la unidad de Citi.

A menos de una semana de que GMéxico hizo una oferta por el 100% de Banamex, Citi -actual propietario del banco- le dijo este jueves que no, y optará por que el empresario Fernando Chico Pardo se quede con el 25% que se anunció el pasado 24 de septiembre, y el resto se venda a través de una Oferta Pública Inicial (OPI).

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”, le informó Citi al conglomerado del empresario y segundo hombre más rico de México, Germán Larrea.

La oferta de Grupo México dada a conocer el viernes pasado en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), buscaba, de acuerdo con la empresa, dos objetivos: la compra del 100% de Banamex, y que fuera un grupo mayoritariamente mexicano.