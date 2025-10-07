Grupo México descarta entrar en una guerra de ofertas por Banamex

Grupo México no contempla incrementar su oferta por Banamex, pues la propuesta presentada tiene un valor más alto que una oferta competidora previamente aceptada, dijo este martes el conglomerado minero y de transporte.

La oferta de Grupo México lanzada la semana pasada incluye planes para conservar el 60% de la inversión e invitar a inversores privados mexicanos y fondos de pensiones a adqurir el 40% restante, precisó GMéxico en un comunicado.

La compañía explicó que ya tiene acuerdos para la parte del 40% que vendería, y que posteriormente podría lanzar una oferta pública para incluir a inversores más pequeños.

La minera tampoco planea aumentar significativamente su deuda para financiar la compra. El máximo necesario sería de menos de 2,000 millones de dólares, ya cubiertos a través de líneas de crédito acordadas, detalló.

La oferta de Grupo México se produce después de que Citi anunció el mes pasado que vendería una participación del 25% en Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente del operador aeroportuario ASUR.