FTA y Fintech México firman alianza para fortalecer la innovación financiera

La organización representante de fintech en Estados Unidos, “Financial Technology Association” (FTA) y su homóloga en el país, Fintech México, firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de impulsar la innovación, la inclusión y el crecimiento sostenible en los ecosistemas financieros de ambas naciones.

El convenio busca consolidar una visión compartida para construir un sistema financiero más colaborativo, integrado e innovador, según destacaron ambas asociaciones durante la firma.

“Como asociaciones líderes que representamos a los actores clave de la industria fintech en nuestros respectivos mercados, reafirmamos nuestra intención de colaborar siempre que existan oportunidades para promover la apertura y la cooperación”, señaló Claudia Núñez Sañudo, directora general de Fintech México.

Núñez destacó que la alianza permitirá intercambiar experiencias, convocar a los principales actores del sector y fomentar el diálogo sobre el papel de las fintech en la construcción de ecosistemas financieros resilientes e inclusivos.

Por su parte, Penny Lee, presidenta de la FTA, subrayó que esta colaboración refleja una agenda común entre ambos países, que se hará más activa a medida que los servicios financieros se expanden de forma digital.

“Trabajando juntos, Estados Unidos y México compartimos objetivos y tenemos mucho por hacer en conjunto. Vivimos en un mundo sin fronteras que se vuelve cada vez más digital, y espero seguir fortaleciendo los lazos con nuestros colegas en México mientras expandimos el acceso a los servicios financieros digitales”, indicó Lee.

La FTA, con sede en Washington, reúne a reguladores, legisladores, defensores de los consumidores y líderes de la industria para promover un ecosistema financiero más moderno, inclusivo y competitivo. Por su parte, Fintech México agrupa a diversas financieras que operan con una base tecnológica, tanto reguladas como no reguladas.

Felipe Vallejo, presidente de Fintech México, destacó que las finanzas tienen una deuda histórica con el mundo y coincidió en que se están volviendo una actividad sin fronteras. Dijo que este acuerdo refleja esa transformación global, debido a que las finanzas son el lenguaje internacional por excelencia.

“Cada vez que realizamos un pago, estamos comunicándonos de alguna manera, ya sea mediante algoritmos, dinero en efectivo o cualquier otro medio. Este acuerdo refleja esa conexión, y esperamos seguir colaborando con la Asociación en Estados Unidos”, apuntó Vallejo.

Fintech en Estados Unidos

El sector fintech en Estados Unidos muestra altos niveles de satisfacción y confianza, según la encuesta State of Fintech de la FTA y Morning Consult, 96% de los consumidores y 98% de las pymes están satisfechos con sus servicios fintech, mientras que 79 y 95%, respectivamente, aseguran que estas herramientas cubren mejor sus necesidades financieras y les dan mayor control.

Los pagos digitales lideran el uso con 88% de uso entre consumidores y 93% de empresas, seguidos por banca móvil y préstamos digitales. Además, 94% de las pymes afirma haber mejorado su eficiencia y 70% reporta ahorros en tiempo y costos.

La confianza también es alta, 85% de los consumidores y 90% de las pymes confían en las fintech, impulsados por su transparencia; además, la encuesta destacó que es probable que 94% de las pequeñas empresas recomienden herramientas fintech a otras empresas de su sector. En conjunto, los datos reflejan un ecosistema fintech maduro y en expansión en Estados Unidos.

“La seguridad y la transparencia son factores clave para la confianza, y los encuestados destacan la transparencia en los precios, el diseño intuitivo y la visibilidad en tiempo real como factores motivadores”, se lee en la encuesta de la asociación.