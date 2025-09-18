Departamento de Justicia de EU dice que Bank of America Securities resolvió investigación penal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves que Bank of America Securities resolvió una investigación penal que involucraba a dos ex empleados, quienes presuntamente habían realizado operaciones falsas de "spoofing" para tratar de influir en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense.

El "spoofing" consiste en colocar órdenes que los operadores pretenden cancelar, con la esperanza de crear una falsa sensación de actividad en el mercado que mueva los precios en la dirección que les favorece e induzca a otros operadores a realizar transacciones que de otro modo no harían.

"Como parte de la resolución, el Departamento de Justicia ha renunciado a procesar a BoAS, y BoAS desembolsará aproximadamente 1.96 millones de dólares y contribuirá con aproximadamente 3.6 millones de dólares a un fondo de compensación para las víctimas que creará y administrará", dijo el departamento.

En 2023, Bank of America BAC.N fue multado con 24 millones de dólares por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera por el mismo caso.

La investigación del Departamento de Justicia halló pruebas de que, entre noviembre de 2014 y abril de 2020, dos operadores de BofA Securities participaron en un plan para manipular el mercado de futuros de bonos del Tesoro estadounidense mediante la introducción de órdenes falsas, según informó el jueves.

En conjunto, estos dos antiguos trabajadores introdujeron más de 1,000 órdenes sospechosas de ser falsas durante el periodo en cuestión, según se informó.

El banco declinó hacer comentarios.