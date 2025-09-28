CoDi: a seis años de su lanzamiento, este sistema de pagos electrónicos continúa sin despegar

Este 30 de septiembre se cumplen seis años del lanzamiento de la plataforma de Cobro Digital, CoDi, desarrollada por el Banco de México (Banxico), cuyo objetivo era contribuir a la disminución de los pagos en efectivo en el país. Sin embargo, un sexenio después, no ha logrado despegar y, de hecho, su uso continúa siendo muy bajo.

A finales de septiembre del 2019 –previo a la pandemia–, CoDi se puso en operación, y en aquella ocasión se preveía que un año después –en septiembre del 2020–, habría 18.1 millones de usuarios y casi 28 millones de transferencias realizadas.

No obstante, seis años después, en septiembre del 2025, hay 21.8 millones de cuentas validadas –apenas tres millones más de las que se tenían previstas para el siguiente año de operación– y se han realizado apenas 17.8 millones de operaciones –esta cifra no cumple siquiera la meta planteada para el primer año de funciones, de 37 millones de cuentas.

El monto total de las operaciones realizadas a través de CoDi en estos seis años alcanza 16,720 millones de pesos –con base en la información oficial del Banxico–, con un monto promedio por transacción de 875 pesos en días hábiles y de 811 en días inhábiles.

BBVA México, es el banco que más participación tiene en CoDi, con 59% de las cuentas validadas; seguido de BanCoppel con 14%, Banamex con 12%, y el resto de los bancos –u otras instituciones financieras–, tienen el otro 15 por ciento.

Entre los grandes negocios que aceptan CoDi –de acuerdo con la información oficial– están: Liverpool, Sanborns, Soriana, Telcel, Chedraui, Comercial Mexicana, Coppel, Telmex, Farmacias del Ahorro y Pepsico, por mencionar algunas.

CoDi es un sistema de pagos electrónicos instantáneos que corre por los rieles del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), administrados ambos por el Banxico, y funciona a través de la lectura de códigos QR, para lo cual los usuarios deben tener una cuenta bancaria y registrarse en la aplicación de su institución financiera.

Más adelante, en el 2023, se lanzó otra alternativa de pagos electrónicos instantáneos, Dinero Móvil o DiMo, que a diferencia del CoDi, funciona sólo con el número de teléfono celular para poder realizar transferencias en segundos.

Cifras del Banxico refieren que, a junio del 2024, había 9 millones de cuentas registradas en DiMo.

“Bancos no quieren que se use”

La propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retomó el tema en una de sus recientes conferencias matutinas, al señalar que, aunque su gobierno está interesado en propiciar los pagos electrónicos en el país y con ello reducir el uso del efectivo, los bancos no quieren que se use el CoDi.

“En México hay uno (sistema) que hizo el Banco de México hace tiempo que es el CoDi, pero no se usa porque los bancos no quieren que se use, la verdad. Porque la banca cobra muchas comisiones y el CoDi no cobra comisiones y debería ser promovido por la propia banca”, dijo.

El Pix brasileño, caso de éxito

Un año después de que se lanzó el CoDi en México, Brasil, de la mano de su banco central, lanzó Pix, un sistema de pagos electrónicos instantáneos similar al CoDi, a través de la lectura de códigos QR.

A diferencia de México, en el país sudamericano se hizo obligatorio su uso y promoción, por lo que, de acuerdo con Nu –el neobanco brasileño que ha ido de la mano en el uso de Pix–, hoy ya tiene más de 175 millones de usuarios y participan más de 900 entidades.

Este modelo exitoso, quiere ser replicado ahora en Colombia con el sistema denominado Bre-B, lanzado este mismo año por el banco central de ese país, y el que Nu también quiere impulsar.

Oportunidad para consolidar a CoDi

De acuerdo con STP, fintech mexicana especializada en tecnología de sistemas de pagos, en México CoDi aún enfrenta el reto de alcanzar su masificación, pero expertos señalan que las condiciones están dadas para un repunte en los próximos años: mayor difusión, educación financiera, interfaces más amigables, interoperabilidad entre bancos y la integración con billeteras digitales y plataformas de comercio electrónico.

En este sentido, destacó que el sexto aniversario de CoDi, es una oportunidad para evaluar lo logrado, mirar hacia adelante y consolidar la plataforma como una pieza clave en la evolución de los pagos en México.

Bueno que hubiera mayor adopción

Ante los señalamientos de la Presidenta Sheinbaum, el director general de Banco Santander México, Felipe García, comentó recientemente que para el sistema financiero sería muy bueno que cada vez más hubiera una mayor digitalización de las transacciones, dado que ello permitiría otorgar más crédito al basarse en la data y en los patrones de ingresos.

“Entonces nosotros encantados de que cada vez haya más gente en el sistema financiero y que se utilice más CoDi, más DiMo y todos los rieles e infraestructura que hoy existen. Sería buenísimo que hubiera mucho mayor adopción, como lo hemos visto en otros países en los que tenemos presencia”, expresó el directivo.