Kapital Bank adquirirá los activos de Intercam: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Kapital Bank alcanzó un acuerdo para adquirir “una parte significativa” de Intercam Banco. Con esta operación se dará continuidad a los servicios financieros que ofrecía la institución y se salvaguardará la atención a sus clientes y trabajadores.

De acuerdo con el comunicado, la transacción comprende activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. La dependencia señaló que esta integración contribuirá a mantener la confianza en el sector y a fortalecer la estabilidad operativa de las instituciones participantes.

Además, tal como se dio a conocer horas antes, Hacienda confirmó que se concretó la operación mediante la cual Banco Multiva adquirió la división fiduciaria de CIBanco, con la se asegura la continuidad de los contratos existentes y la protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.

La SHCP subrayó que tanto “ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables”, luego de que en junio pasado las dos instituciones financieras, junto con Vector Casa de Bolsa, fueron acusadas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de que se prohibieron algunas transferencias de fondos.

El gobierno de Estados Unidos realizó una investigación que concluye que las tres instituciones financieras estarían presuntamente implicadas en el lavado de dinero del narcotráfico.

Washington las acusó de presuntamente haber desempeñado un papel "vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos" necesarios para producir fentanilo.

Tras esos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la "intervención gerencial temporal" de estas instituciones "con el fin de proteger los intereses" de sus ahorristas y acreedores.