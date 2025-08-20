Buscar
Kapital Bank confirma adquisición de activos de Intercam Banco

La naciente institución crediticia informó que invertirá 100 millones de dólares al negocio para apoyar a los clientes de Intercam.

Eduardo Huerta

Kapital Bank informó que adquirió activos Intercam Banco, de la casa de bolsa y de Intercam fondos.

La naciente institución crediticia también informó que invertirá 100 millones de dólares al negocio para apoyar a los clientes de Intercam.

En el comunicado no se detalló las operaciones de los nuevos negocios y se aclaró a los clientes que podrán seguir utilizando los canales de Intercam y la estructura operativa y tecnológica de Kapital Bank.

El pasado 25 de junio el gobierno de los Estados Unidoa acusó a Banco Intercam, CI Banco y casa de bolsa Vector de presuntas operaciones de lavado de dinero.

Recientemente se informó que bankaool contrató a más de 280 personas de la mesa de cambios de Intercam.

También Actinver informó que se quedó con varios fideicomisos que manejaba CI Banco, principalmente los conocidos como fibras.

