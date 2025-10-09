CDMX presenta su Marco de Referencia alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México presentó este jueves el Marco de Referencia alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la capital del país, que para su elaboración contó con la asistencia técnica de Banco Santander México y Sustainable Fitch.

"Este Marco de Referencia busca ser la guía para la estructuración y supervisión de financiamientos sostenibles, es decir los que destinan recursos exclusivamente a proyectos de beneficio ambiental, social y de gobernanza", detalló el gobierno local en un comunicado.

Javier Perochena, head de Finanzas Sostenibles de Santander, celebró la convicción del Gobierno capitalino de implementar una política sustentable integral que incorpora a las finanzas públicas como prioridad, reflejada en la colaboración activa entre las secretarías de Administración y Finanzas y del Medio Ambiente.

Dicho documento está integrado por los objetivos de sostenibilidad, los criterios para la selección de proyectos y la metodología para medir los resultados.

En tanto, Lucía Barrera, directora asociada de Sustainable Fitch, consideró que este Marco de Referencia está completamente alineado con la Taxonomía Sostenible de México y fortalece la transparencia de los recursos y la medición del impacto de los proyectos.

El gobierno capitalino detalla que el Marco de Referencia se integra al Plan de Acción Climática 2025-2030, que busca superar la reducción de 10.5% en las emisiones contaminantes lograda entre 2018 y 2024.

Tras reconocer la asistencia del Banco Santander México y la revisión externa de Sustainable Fitch, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, recordó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una meta conjunta con el sector privado que se traduce en una reducción de emisiones contaminantes de 35% para la Ciudad de México para el año 2030.