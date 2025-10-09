Bitso amplía su oferta e incorpora inversión en acciones y ETFs globales

Bitso anunció el lanzamiento de un nuevo producto que permitirá a los usuarios invertir en fracciones de acciones y fondos cotizados en bolsa (ETFs) de compañías internacionales, en lo que representa su entrada formal al segmento de inversiones tradicionales.

La nueva función estará disponible inicialmente para clientes en México, quienes podrán invertir desde 20 pesos en más de 5,000 instrumentos listados en Estados Unidos, incluyendo acciones de empresas como Meta, Tesla, Microsoft y Nvidia. Según la compañía, el servicio operará de forma continua, con disponibilidad inmediata de fondos. Actualmente, Bitso mantiene una lista de espera para el lanzamiento de esta nueva oferta, que se habilitará en las próximas semanas.

En entrevista, Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, descartó que la firma tenga planes de adquirir una casa de bolsa en el corto plazo, como se mencionó recientemente en algunos medios. Por otra parte, el desarrollo del nuevo producto lleva alrededor de seis meses de planeación y forma parte de una estrategia de largo plazo para diversificar los servicios de la plataforma.

Además, el directivo explicó que el apartado de inversiones opera mediante una alianza con un socio en Estados Unidos, cuyo nombre se dará a conocer en los términos y condiciones del servicio una vez sea lanzado.

“Estamos utilizando algunas aprobaciones y licencias en Estados Unidos, para poder ofrecer este producto. Los detalles exactos de cómo lo hacemos forman parte de nuestra ‘salsa secreta’, pero en los términos y condiciones podrán ver que trabajamos con un socio en Estados Unidos y con una licencia local en México”, señaló Vallejo.

El lanzamiento busca atender la creciente demanda de los usuarios por alternativas de diversificación y acceso a los mercados internacionales, históricamente limitados por montos mínimos elevados y procesos complejos. Con esta integración, Bitso busca combinar su experiencia en activos digitales con instrumentos financieros tradicionales, ofreciendo una plataforma integral para gestionar diferentes tipos de inversión.

“Como plataforma, estamos avanzando hacia convertirnos en un espacio donde los usuarios puedan generar y hacer crecer su patrimonio. Ese es nuestro objetivo”, afirmó Vallejo.

La empresa también presentó una renovación de su identidad visual y un rediseño de su aplicación móvil, con una interfaz más sencilla e intuitiva. Entre las novedades destacan una página de inicio reorganizada, una pestaña de portafolio con análisis detallado de los activos y una sección de mercados para explorar oportunidades de inversión.

La actualización se implementará de manera gradual en los cuatro países donde Bitso opera: México, Argentina, Brasil y Colombia. El producto de inversión en acciones estará disponible inicialmente en México y se prevé que llegue a otros mercados de América Latina durante el próximo año.