La SEC allana el camino para los ETF de criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, votó el miércoles para aprobar los cambios de reglas propuestos por tres bolsas de valores nacionales, permitiéndoles adoptar estándares genéricos de cotización para nuevas criptomonedas y otros productos cotizados en Bolsa (ETF) de materias primas al contado.

La votación de la SEC elimina el último obstáculo para docenas de nuevos ETF al contado vinculados a criptomonedas, desde solana hasta dogecoin.

En julio, la SEC emitió una orden que detalla los estándares de cotización, que especifican los criterios que deben cumplir los gestores de activos y las bolsas (NYSE, Nasdaq y Cboe Global Markets) para que un nuevo ETF de criptomonedas al contado sea aprobado sin una revisión regulatoria extensa y personalizada. Esta es la última medida de la administración del presidente Donald Trump para generalizar los criptoactivos.

Hasta ahora, la SEC ha gestionado cada solicitud de ETF de criptomonedas al contado caso por caso, y exigía dos solicitudes separadas, una del exchange que planea listar el producto y otra del gestor de activos, para recibir la aprobación de diferentes divisiones.

El nuevo proceso reducirá el plazo máximo desde la presentación hasta el lanzamiento de 240 a 75 días.

"Es un momento decisivo en el enfoque regulatorio de Estados Unidos hacia activos digitales, revirtiendo más de una década de precedentes desde la presentación del primer ETF de bitcoin en 2013", dijo Teddy Fusaro, presidente de Bitwise Asset Management.

En un comunicado de prensa, el presidente de la SEC, Paul Atkins, describió la aprobación por parte de los miembros de la Comisión como una forma de fomentar la innovación y reducir las barreras a los productos de activos digitales.

Los primeros ETF que probablemente se lanzarán bajo las nuevas normas son los que replican a solana y XRP. Los gestores de activos comenzaron a presentar solicitudes ante la SEC hace más de un año, pero los reguladores aún no han aprobado otros ETF de criptomonedas al contado, aparte de los que replican a bitcoin y ethereum.

Aun así, el lanzamiento de los ETF de bitcoin en enero de 2024 se produjo tras años de lucha y una batalla legal.

Bajo la administración de Joe Biden, la SEC se había mostrado reticente a considerar los ETF de criptomonedas al contado. En cambio, la administración Trump se alineó firmemente con la comunidad cripto, comprometiéndose a adoptar una postura más favorable hacia los activos digitales.

"Las puertas están abiertas, pero aún queda mucho trabajo por hacer", declaró Steve McClurg, director ejecutivo de Canary Capital.