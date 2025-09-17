Clara y Bitso impulsan pagos corporativos con stablecoins en dólares y pesos

La plataforma de gestión de gastos Clara y Bitso Business, la división empresarial de la firma cripto, anunciaron una alianza para lanzar tarjetas y servicios de pago corporativo respaldados en stablecoins.

La oferta está dirigida principalmente a empresas medianas y grandes en México que poseen stablecoins, especialmente aquellas que necesitan métodos más sencillos para financiar operaciones sin repatriar capital o depender de la banca tradicional. La expansión regional se dará posteriormente, de acuerdo con la demanda de los clientes.

Bajo este esquema, las compañías con reservas en stablecoins, como USDC, vinculado al dólar, y MXNB, respaldado en el peso mexicano, podrán utilizar esos activos como garantía para acceder al ecosistema de pagos de Clara, que integra tarjetas corporativas, liquidaciones nacionales e internacionales y gestión de gastos. Bitso, por su parte, validará las reservas de cada empresa y actuará como garante frente a Clara.

“Con esta alianza entre dos plataformas líderes en su categoría, estamos acelerando el futuro de los pagos y la tesorería corporativa, haciéndolos accesibles hoy mismo”, afirmó Gerry Giacomán Colyer, cofundador y director ejecutivo de Clara.

Las stablecoins se han convertido en un instrumento clave en los mercados emergentes. Su atractivo radica en que combinan la agilidad de las criptomonedas con la estabilidad de monedas tradicionales como el dólar, lo que las hace útiles para empresas que buscan reducir la exposición a la volatilidad y acelerar operaciones transfronterizas.

“Estamos viendo una fuerte tendencia en empresas que utilizan stablecoins para administrar sus tesorerías, lo que confirma su papel como una tecnología clave para mover dinero y almacenar valor. Esta alianza con Clara responde directamente a la creciente demanda de nuestros clientes de Bitso Business. El momento es perfecto: existe un enorme apetito por productos basados en stablecoins y, junto con Clara, podemos liberar un nuevo poder operativo de estos activos”, comentó Daniel Vogel, director ejecutivo y cofundador de Bitso.

Clara, que según sus registros miles de millones de dólares en pagos al año, se convierte en la primera plataforma en América Latina en habilitar transacciones respaldadas con colateral en stablecoins. Por su parte, Bitso Business ha registrado un incremento en clientes institucionales que utilizan estas monedas digitales para mover capital de manera más eficiente.

El lanzamiento iniciará en México, con planes de expandirse a otros países de la región según la demanda. Las empresas interesadas podrán inscribirse en un programa piloto en el que se evaluará cada caso de forma individual.