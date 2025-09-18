El Banco de Inglaterra mantiene su tasa de interés pero ralentiza el ritmo de la venta de bonos

El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés sin cambios este jueves y dijo que estaba ralentizando el ritmo de su programa de endurecimiento cuantitativo y disminuyendo ventas de bonos a largo plazo para minimizar el impacto en los turbulentos mercados de renta fija.

Los dirigentes monetarios votaron 7 a 2 a favor de ralentizar el ritmo anual al que se descargan los "gilts" o bonos que compró entre 2009 y 2021 de 100,000 millones a 70,000 millones de libras, en consonancia con la previsión media de un sondeo de Reuters.

"El nuevo objetivo significa que el Comité de Política Monetaria puede seguir reduciendo el tamaño del balance del Banco en línea con sus objetivos de política monetaria, al tiempo que sigue minimizando el impacto de las condiciones del mercado de "gilts"", dijo el gobernador Andrew Bailey.

La ralentización es la primera desde que el Banco de Inglaterra comenzó en 2022 a reducir sus carteras de gilts, tras las compras de 875,000 millones de libras entre 2009 y 2021 para impulsar la economía.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, votó a favor de mantener el ritmo en 100,000 millones de libras, al considerar que el impacto en los mercados sería pequeño, mientras que Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria, abogó por una reducción de 62,000 millones de libras.

El Banco de Inglaterra dijo que, durante el próximo año, las ventas se dividirán en 40-40-20 entre bonos a corto, medio y largo plazo, respectivamente, en función de un precio de compra inicial.

A principios de este mes, el rendimiento de los "gilts" a largo plazo alcanzó su nivel más alto desde 1998.

Los dirigentes del banco también votaron 7 a 2 a favor de mantener los tipos en el 4% tras el recorte de un cuarto de punto del mes pasado, en consonancia con las expectativas de un sondeo de Reuters, después de que los miembros del Comité de Política Monetaria Swati Dhingra y Alan Taylor mantuvieran su petición de tipos más bajos.

El Banco de Inglaterra mantuvo su previsión de que la inflación alcanzará un máximo del 4% este mes y retrocederá lentamente hasta su objetivo del 2% en el segundo trimestre de 2027, y elevó su previsión de crecimiento para el tercer trimestre del 0.3% al 0.4 por ciento.

"Aunque esperamos que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2%, aún no estamos fuera de peligro, por lo que cualquier recorte futuro deberá hacerse de forma gradual y cuidadosa", dijo Bailey.

Antes de la decisión de este jueves, los mercados preveían solo una posibilidad entre tres de un nuevo recorte de tipos este año.