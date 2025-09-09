Gobierno de UK ayudaría al BoE a combatir la inflación

Rachel Reeves, ministra de Finanzas de Reino Unido, afirmó que el gobierno debería centrarse en ayudar al Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) a reducir la inflación, así como en impulsar el crecimiento, antes de la presentación del presupuesto a finales de año, en el que se prevé un aumento de impuestos.

Reeves insistió la semana pasada en que la economía no está “en crisis” cuando fijó el 26 de noviembre como fecha para la presentación de su presupuesto anual, y prometió controlar el gasto para ayudar a reducir la inflación y los costos de financiamiento, en medio de la preocupación del mercado por la situación fiscal de Reino Unido.

El país registró la inflación más alta de las siete grandes economías avanzadas del Grupo de los Siete, con 3.8% anual en julio, y el BoE prevé que alcance un máximo de 4.0% este mes, antes de volver lentamente a su objetivo de 2.0% en el segundo trimestre del 2027.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, ha afirmado que su Partido Laborista heredó una situación económica difícil del Partido Conservador saliente tras las elecciones del año pasado.

Sin embargo, el aumento de los impuestos a las empresas, los intentos de recortar el gasto social y la llegada continua de inmigrantes ilegales en pequeñas embarcaciones han dañado la popularidad del gobierno.

Starmer intentó reestructurar su gobierno con una reorganización de su equipo ministerial la semana pasada, aunque Reeves mantuvo su cargo. En la primera reunión ministerial del nuevo equipo, Reeves les dijo que la lucha contra la inflación es una prioridad absoluta.