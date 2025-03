Banamex estima que escenario de aranceles altos de EU no será permanente

Banamex no cree que México vaya a enfrentar un escenario de aranceles altos de manera permanente por parte de Estados Unidos, ello, luego de la incertidumbre que se ha vivido en los últimos días por los amagos constantes de imposición de tarifas a los productos mexicanos.

Este jueves se dio a conocer, tanto por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se vuelve a pausar la imposición de aranceles hasta el 2 de abril.

Alberto Gómez, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Banamex, no descartó que pueda haber tarifas en ciertas cosas y determinados sectores, con algunos impactos.

“Pero no creemos que el país vaya a enfrentar una posición de tarifas elevadas al margen del tratado”, dijo.

En conferencia en el marco de la 33 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, el directivo destacó que lo que está acaparando la discusión pública en México, es lo que va a pasar en el corto plazo.

“Ahí es donde el nivel de incertidumbre se está manifestando de una manera mucho más clara”, señaló.

No obstante, resaltó que en el largo plazo las cosas se siguen viendo muy fuertes, por los fundamentales que tiene la economía mexicana, mismos que no se van a eliminar, tales como la vecindad, la complementación, la demografía y 30 años de experiencia en un tratado comercial que ha sido ampliamente exitoso y ha transformado la realidad productiva en la región.

“Son cosas que no desaparecen, no pueden desaparecer; se pueden modificar, ver impactadas, se pueden afectar, pero no se pueden eliminar tan rápido”, subrayó.

Alberto Gómez comentó que esos son activos que permiten un anclaje para la economía mexicana en el largo plazo, que no van a desaparecer.

“La discusión está en cuánto pueden lastimarse, cuánto pueden costar, qué tanto tiempo pueden durar, pero no en si van a prevalecer o no”, dijo.

No es la primera vez que se enfrenta periodo de incertidumbre

El directivo de Banamex agregó que no es la primera vez que México enfrenta un periodo difícil con una incertidumbre tan grande, y destacó que de esos periodos de crisis se ha salido con aprendizajes.

“Creo que si uno revisa con cuidado lo que hemos visto a lo largo de esas crisis desde los años 80 del siglo pasado, cada vez partimos de un avance. Cada vez el piso es más alto y cada vez las crisis las sobrellevamos de una mejor manera. Y yo creo que eso va también a ser el caso con este periodo de incertidumbre”, enfatizó.

Incluso recordó que ya se han tenido conflictos comerciales al amparo del T-MEC durante el primer mandato de Donald Trump, lo que, en aquella ocasión, se reflejó en algunas variables financieras, pero hoy eso ya no se ve.

Realidad económica, freno para anuncios de Trump

De igual forma, Alberto Gómez consideró que la realidad económica que se ha visto en estos días, también es un freno para los anuncios y la agenda que ha dibujado Donald Trump.

“Los propios mercados, el accionario en Estados Unidos, el de bonos, en los datos de confianza del consumidor, etcétera. Podemos hacer una fila de indicadores que sí están pasando una factura, y que definitivamente puede ser algo que los lleve a rectificar más bien pronto que tarde”, subrayó.

Baja en pronóstico económico, también por factores internos

Sergio Kurzcyn, director de estudios económicos de Banamex, reiteró, por su parte, que, pese a la incertidumbre de los últimos días, hoy el escenario central hacia adelante es sin aranceles, y señaló que Trump ha perdido credibilidad y los mercados han reaccionado.

No obstante, los economistas de Banamex, han mencionado que en un escenario hipotético en el que los aranceles duren un año, la economía mexicana caería 2.4%, pero aclaran que hoy no se ve.

Kurzcyn agregó que la reciente baja en su pronóstico de crecimiento económico para este año, de 0.2% a 0.0%, considera un escenario con aranceles que duren poco tiempo, pero también otros factores internos.