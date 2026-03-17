Afores sufrirían minusvalías en marzo por guerra en Irán, advierte la Amafore

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) advirtió que la guerra en Irán ha provocado que los mercados financieros estén pasando por un episodio no favorable en el corto plazo que “podría traducirse en minusvalías temporales” para las Afores durante marzo.

“Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente se han generado presiones en los precios del petróleo y volatilidad en distintos mercados financieros, lo que podría traducirse en minusvalías temporales durante el mes en curso”, comentó la Amafore.

Este martes, se dio a conocer que los ahorros de los trabajadores en las Afores obtuvieron plusvalías por 148,254 millones de pesos en febrero de 2026, evitando hasta entonces el impacto por la volatilidad que ha generado la guerra en Irán en los mercados.

En lo que va de marzo, las bolsas de México y el mundo presentan caídas, esto al mismo tiempo que los precios del petróleo han repuntado lo cual ha generado presiones inflacionarias, lo que ha provocado una revisión al alza de las perspectivas para las tasas de interés.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) pierde 7.2% en lo que va de marzo, al tiempo que en Wall Street el índice bursátil S&P 500 ha caído 2.36% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En tanto que en el mismo periodo el peso mexicano se ha depreciado 2.51% frente al dólar, con la paridad en 17.6645 pesos por dólar este martes 17 de marzo, y el petróleo ha repuntado 41% a 103.23 dólares por barril.

Ante este entorno, la Amafore dijo que es fundamental recordar que el objetivo del SAR es generar rendimientos en horizontes de largo plazo, por lo que las fluctuaciones de corto plazo forman parte natural del comportamiento de los mercados.

“Históricamente, estos episodios han sido transitorios y han sido compensados con creces a lo largo del tiempo”, subrayó la Asociación.

De confirmarse la previsión de la Amafore de que en marzo habrá minusvalías, se rompería la racha de 10 meses consecutivos de plusvalías lograda hasta febrero por los ahorros de los trabajadores en las Afores.

Destacan desempeño sólido

Por otro lado, la Amafore resaltó el “desempeño sólido” logrado por las Afores y el Sistema de Ahorro para el Retiro, con resultados muy favorables en 2025 y un muy buen inicio de año en 2026.

Los 10 meses consecutivos de plusvalías, dijo la Asociación, son el “reflejo de una estrategia de inversión prudente, diversificada y de largo plazo”.

Asimismo, destacó que al cierre de febrero de 2026, las Afores administraban un total de 8.67 billones de pesos de ahorros para el retiro (más del 24% del PIB nacional) distribuidos en alrededor de 70 millones de cuentas individuales en las Afores.

Finalmente, indicó que de todos los recursos administrados, el 57% corresponde a rendimientos generados por las inversiones, lo que implica un rendimiento promedio de 10.74% nominal y 5.06% real, niveles que calificó como altamente competitivos y superiores a muchas otras alternativas de inversión disponibles en el mercado.