El director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martínez, aseguró que el gobierno federal investiga la presunta clonación de tarjetas de apoyo a damnificados en los estados de Oaxaca y Chiapas.



En entrevista radiofónica, el funcionario federal aseveró que continuarán con el reparto de las tarjetas con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) hasta agotar toda la ayuda y que hasta el momento se han repartido 6.200 millones de pesos.



Explicó que la distribución comenzó en octubre y, desde noviembre pasado, en seis municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, clientes del banco y damnificados se presentaron en sucursales para reclamar cargos no reconocidos, lo cual generó la restitución del dinero y la apertura de una investigación.



Señaló que, de las 171.000 tarjetas repartidas, únicamente fueron clonadas 250, en perjuicio de 200 personas y que el monto del fraude fue de 2 millones de pesos.



SI HAY RESPONSABLES, HABRÁ CONSECUENCIAS: SEDATU



La titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, sostuvo que ante los reportes de irregularidades en la entrega de tarjetas para damnificados, han detectado que sólo se entregó una tarjeta duplicada, que el dinero se canceló y nadie lo cobró.



En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, la funcionaria federal advirtió que se lleva a cabo una investigación y si hay alguien responsable de clonar tarjetas de Bansefi, deberá pagar las consecuencias y ser sancionado.



Destacó que la Sedatu trabaja de cerca con Bansefi para detectar duplicidades en las tarjetas y con acta levantada se cancelaron las que estaban en esa condición, es decir, "ese dinero no lo ha cobrado nadie y todo eso Bansefi lo va a poner a disposición de la Comisión Nacional Bancaria (y de Valores) para que determine el resultado de su investigación".



De acuerdo con Rosario Robles, más de 90% de las tarjetas han sido entregadas y el porcentaje que no las ha recibido se trata de personas que se encuentran en Estados Unidos y son dueñas de los inmuebles, por lo que se solicitó a Bansefi que hiciera las modificaciones pertinentes para que quienes habitan las viviendas puedan recibir los plásticos.



En otros casos, se han reclasificado los daños de parciales a totales, por lo que las tarjetas están a disposición de los beneficiarios, añadió.



Tras los sismos de septiembre pasado, refirió que la dependencia a su cargo ha estado de manera permanente en las zonas en reconstrucción y detalló que de 170.000 viviendas dañadas, se deben reconstruir 60.000.



Desde un principio se trabajó primero en la emergencia, luego en los censos y en la entrega de tarjetas para damnificados y que se ha tratado de ser lo más cuidadosos posible, enfatizó.



Robles Berlanga detalló que han entregado más de 90% de las tarjetas de ayuda a damnificados y que 20.000 viviendas están en proceso de terminar su reconstrucción.



Fue necesario reclasificar daños y todo el proceso ha sido complejo, además de que se ha dado asistencia técnica y supervisión, puntualizó.