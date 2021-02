La reforma al sistema de pensiones no sólo incrementará el bienestar de los trabajadores en su edad de retiro, sino también aumentará el monto de su ahorro, lo que va a significar una mayor cantidad de recursos que pueden ser utilizados para la inversión en proyectos sustentables, así lo consideró Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

En el marco del Seminario “Inversiones Responsables”, organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el funcionario indicó que en diez años se espera que las afores pasen de tener de 14% del PIB nacional en inversiones a un 40%, y en la medida que dichos recursos sirvan para financiar proyectos sustentables, los más beneficiados serán los trabajadores.

“El año pasado se aprobó la Ley de Pensiones, pero lo que ahora se espera, es incrementar el bienestar de los trabajadores en la etapa de retiro. Hay que resaltar que se va a aumentar en ahorro de los trabajadores en las afores, a captar un mayor ahorro y lo que esperamos es que en diez años pasemos de tener del 14% del PIB en las afores en inversiones a incrementarlo a casi 40% del PIB y esto va a significar una mayor cantidad de recursos en el sistema que podrán ser utilizados para la inversión hacia proyectos y que mejor que sean los que tengan sustentabilidad en el mediano y largo plazo” indicó.

“En la medida que ese capital sirva para financiar proyecto que reduzcan la inequidad, la pobreza, que se aumente la inclusión financiera, que se reduzca la brecha de género, los más beneficiados serán los trabajadores”, dijo.

Yorio señaló que en este sentido, han venido trabajando en consolidar una agenda de finanzas sustentables en el país, y prueba de ello es que hace un par de meses, la Consar emitió una circular donde pidió a las afores incorporar criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y se está estimando que para el siguiente año se tendrá el 38% de estas inversiones.

Asimismo, destacó que la pandemia del Covid-19 ha dejado muchas enseñanzas y mostró muchas vulnerabilidades ante la falta de digitalización en el país, de ahí que también se abrieron brechas entre los que estaban preparados para emprender jornadas laborales digitales y los que no.

“Ya no podemos sólo pensar en el cambio climático, sin incorporar a la sociedad a la gobernanza, como reducción de la corrupción e ilegalidad, no me extrañaría que, en los siguientes años, los criterios ASG se conviertan en ASGD, D de digitalización, ya que también es un criterio a fortalecer; una respuesta ante eventos del cambio climático, toda vez que es una herramienta que permite una mayor resiliencia a tener un nuevo evento catastrófico como el Covid-19”, concluyó Yorio González.

Calificaciones

En el mismo sentido, Rafael del Villar, asesor del Gobernador del Banco de México, indicó que los proveedores de calificaciones crediticias todavía están madurando e incorporando criterios ASG a sus metodologías, y presentan el desafío de reflejar puntajes que reflejen las necesidades y el perfil de las instituciones.

Indicó que existen alrededor de 150 proveedores de datos ASG y al tiempo que el mercado se ha ido consolidando, los productos ofrecidos incluyen datos climáticos; análisis, servicios de asesoría, investigación y calificaciones ASG de empresas y países.

“A medida que los datos ASG se vuelven más comparables y están disponibles a nivel mundial, en la medida en que las calificaciones ASG estén asociadas a un desempeño financiero diferente y, yo diría mejor, probablemente deberían seguir el mismo camino que las calificaciones crediticias que han estado en uso durante un periodo mucho más largo y que generalmente son parte de los procesos de inversión y toma de decisiones de instituciones que han pasado por varias pruebas de su utilidad”, señaló.

Consejo Verde

En su participación Alba Aguilar Priego, directora del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) destacó que el 2020 fue un año récord en el mercado bursátil en la que se acumularon más de 50,000 millones de pesos de emisiones con etiqueta verde. Recordó que desde hace diez años comenzaron a delinear la agenda sustentable para estar preparados ante lo inesperado.

“La sociedad demanda en su conjunto un cambio de paradigma, es decir, tener una economía más carbona, una economía más eficiente en el uso de los recursos naturales, una economía que esté comprometida con el desarrollo sostenible y que sea resiliente. Aquí vamos a conocer esa transición, vamos a conocer como las empresas han trabajado en la última década para elaborar indicadores claves para elevar esos indicadores de gobernanza, desarrollo sustentable”, señaló.

Finalmente, Bernardo González Rosas, presidente de Amafore, aprovechó para dar a conocer la creación del subcomité de Inversiones Responsables, con el cual se busca fortalecer la agenda verde. Al frente estará Gabriela Luna Zambrano, subdirectora de Análisis ASG de Afore XXI Banorte.

“Desde nuestra perspectiva como industria esta será la manera en la que el sector financiero estará operando. Aquellas empresas que realmente fomenten la equidad de género en sus consejos, se preocupen por el medio ambiente y adopten las mejores prácticas estarán mostrado tener los mejores de resultados financieros”. concluyó.

alba.servin@eleconomista.mx