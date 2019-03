Héctor Cárdenas, director ejecutivo del agregador de pagos Conekta, cree que esta plataforma para convertir los pagos en efectivo al mundo digital es más eficiente para incluir a más personas al sistema financiero que la aplicación de cobros digitales CoDi, desarrollada por el Banco de México (Banxico) para habilitar los pagos con códigos QR y otras tecnologías.

La Secretaría de Hacienda confirmó que las pruebas de uso del nuevo sistema de pagos digitales CoDi comenzarán el 1 de abril. Para Conekta, la plataforma de pagos digitales que ha posibilitado el pago en efectivo en aplicaciones como Uber, Cabify y Google Play, es poco probable que esta aplicación genere una mayor inclusión financiera y reduzca el uso de efectivo, que es el objetivo de la misma.

“Cómo tecnólogos en Conekta nos emociona y nos encanta, porque hay más innovación, pero creemos que es una mejora al SPEI, así que va a ser utilizada por quienes ya usaban este sistema, pero no por quienes sólo pagan en efectivo”, dijo Cárdenas en entrevista con El Economista.

El fundador y directivo de Conekta, que recién anunció el relanzamiento de su marca, aseguró que han revisado el protocolo de pago de CoDi y que encontraron cosas muy buenas y otras muy malas. “El hecho de que no haya comisiones va a ayudar mucho a los comercios, que se van a deshacer de sus terminales de pago”, dijo.

En contraste, la ausencia de comisiones supone para Cárdenas el que no haya incentivos para la industria. “Los bancos lo más seguro es que no lo vayan a empujar, porque no ganan dinero y les va a matar sus transacciones de terminales”, dijo.

Entre los demás defectos que Conekta encontró en CoDi está el que sea necesario que los dos dispositivos usados para el cobro digital estén en línea para que se pueda pagar una transacción. También, que CoDi sólo funcione con smartphones de gama alta. “Esto inhibe a las personas que tienen un smartphone básico”, dijo.

“Creo que hablan mucho del tema de inclusión financiera con CoDi, pero para nosotros se trata de una mejor forma de SPEI, por lo cual no creemos que las personas no bancarizadas vayan a querer unirse a un banco con CoDi. Creo que Conekta es quien está resolviendo la inclusión social por el pago en efectivo que habilitamos en Oxxo”, añadió.

De acuerdo con el directivo, como agregadores de medios de pago, las autoridades no se han acercado a ellos para incluirlos en el plan para poner en funcionamiento la aplicación. “Creemos que sigue muy al aire el tema de cómo va a funcionar”, dijo Cárdenas.

“Creemos que nuestro producto es mucho más amigable y que las personas lo van a utilizar más. Las personas que usan SPEI el día de hoy van a poder utilizarlo. Tal vez agarre una parte de las tarjetas de débito, pero no vemos que la gente no bancarizada vaya a ir a un banco para poder usar CoDi”, dijo.

Conekta es una Fintech que a principios del 2017 se alió con la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, propiedad de Grupo FEMSA, para lanzar el servicio de pagos electrónicos Oxxopay, el cual permitió a negocios electrónicos recibir pagos en efectivo en las sucursales de la cadena con notificaciones en tiempo real.

De acuerdo con Cárdenas, durante 2018, los negocios que usan su plataforma transaccionaron 250 millones de dólares, de los cuales 48% fueron en efectivo y 51% con tarjeta.

El directivo habló también sobre la Ley Fintech, que regula a las instituciones de financiamiento colectivo, los fondos de medios de pago, los modelos financieros novedosos y el uso de activos virtuales.

“Mi equipo está explorando la opción de registrarnos como Institución de Tecnología Financiera (ITF). Lo que estamos haciendo es ver si se requiere entrar en este esquema, pero hoy en día no lo requerimos, somos un agregador y estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero sí nos da una oportunidad muy fuerte en caso de que queramos explorar para hacer más cosas como compañía fintech”.

De acuerdo con Cárdenas, la Ley Fintech es la respuesta del gobierno a que compañías como la suya están haciendo bien las cosas. “Por ejemplo, las empresas de medios de pago habilitamos a más comercios que todos los bancos”, dijo.

El directivo matizó este entusiasmo al advertir que las leyes secundarias son demasiado rigurosas. “Casi, casi, es un permiso de banco. Para una empresa como Conekta, debido a nuestra magnitud, podemos cumplir con toda la normativa, pero para una startup será muy complejo cumplir con los mínimos de capital que están pidiendo”, dijo.

“Si eres un startupero que va empezando, no tienes 3 millones de pesos de fondos de capital mínimo que están exigiendo. Estamos tratando de hablar con las autoridades para ver si se puede suavizar un poco”, dijo.

[email protected]