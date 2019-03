Con el objetivo de crecer cinco veces el volumen de operaciones que pasan a través de su plataforma, Conekta, la plataforma agregadora de pagos, busca salir de tras bambalinas y acercarse al consumidor final para convertirse en el intermediario entre este y los negocios. Esta plataforma presume de ser quien ha acompañado al comercio electrónico en México enfrentando al fraude y promoviendo la inclusión financiera.

La ambición de Conekta supondría que las operaciones mensuales de sus clientes crecieran cinco veces, con lo que pasarían de 250 millones de dólares anuales en 2018 a 700 millones de dólares en 2019. Para lograr esto, la compañía ha incluido entre sus clientes a Google y además planea lanzar en el verano de este año una aplicación propia para realizar pagos a través de los dispositivos móviles, con lo que tiene el objetivo de llevar los pagos en efectivo al celular.

“No podemos esperar a que 100% de la población de bancarice, por lo que queremos llevar el pago en efectivo al siguiente nivel”, dijo Héctor Cárdenas, director ejecutivo de Conekta, durante la presentación del relanzamiento del logotipo de la marca que ahora es menos corporativo y se vincula más con su carácter de startup.

Conekta es la compañía que a principios del 2017 se alió con la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, propiedad de Grupo Femsa, para lanzar el servicio de pagos electrónicos Oxxopay, el cual permitió a negocios electrónicos recibir pagos en efectivo en las sucursales de la cadena con notificaciones en tiempo real. De acuerdo con la compañía, alrededor de 7.9 millones de personas en México comenzaron a comprar en línea a través de la plataforma desarrollada por Conekta.

Gracias a la alianza con Oxxo, en Conekta los pagos en efectivo en comercios electrónicos alcanzaron 48% en sólo dos años, tres puntos porcentuales menos que los pagos con tarjeta, que son 51% de lo transaccionado en este periodo. De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico 2018 realizado por la Asociación de Internet.mx, si bien sólo 7% de los usuarios de comercio electrónico en México prefiere el pago en efectivo en tiendas de conveniencia, el 45% de los negocios con comercio electrónico ofrecen este servicio y para 61% ésta es la principal forma de pago fuera de línea. Esto se refleja en el hecho de que, de acuerdo con Cárdenas, 1.5 millones de personas han podido pagar con efectivo en Oxxo alguna de sus compras en línea, con crecimientos de 800% año con año desde 2017.

Actualmente, Conekta cuenta con 2,200 clientes que procesan sus pagos a través de la compañía, entre los que se encuentran las plataformas de transporte Uber y Cabify, el exchange de criptomonedas Bitso, los ecommerce especializados Gaia y Luuna, y las tecnológicas Facebook y Google.

Fraude, el mayor reto de los medios de pago

En sus propias palabras, Héctor Cárdenas comenzó a “fracasar” en 2010, cuando lanzó junto a dos socios canadienses un directorio en línea gratuito tipo Yelp o Foursquare. “Nadie utilizó las 2000 líneas de código que integraban la aplicación”, dijo. Fue ahí cuando se dio cuenta de la oportunidad en el comercio electrónico que había en México y comenzaron en 2012 a desarrollar un creador de tiendas en línea.

Cárdenas volvió a fracasar. Sus clientes lanzaban sus tiendas en línea, pero no podían vender. Una de las principales razones de este fenómeno era que los contracargos hechos a estos negocios por el riesgo de fraude en línea alcanzaban a poco más de 30% de las transacciones. “El reto más difícil no era darle acceso a los negocios para que pudieran aceptar pagos en línea, el fraude era el mayor reto, sobre todo porque en México los defraudadores no son perseguidos en temas de comercio electrónico”, dijo.

Los medios de pago se convirtieron, a finales de 2012, en el foco de la startup que entonces se convirtió en Conekta y cuyo objetivo era desarrollar una solución para que los comercios pudieran realizar pagos en línea a través de una integración rápida, sencilla y que solucionará el problema del fraude en México.

Desde entonces, la compañía ha logrado reducir el contracargo en las transacciones de entrega a domicilio que pasan a través de su plataforma de 31 a 1%, y en el caso de las compañías de movilidad como Uber y Cabify, de 12 a 0.5 por ciento.

Si bien Conekta no es la única plataforma con la que se realizan pagos en efectivo en Oxxo -otras compañías como Amazon y Mercado Libre también ofrecen esta opción-, sí es la única que ofrece pago de efectivo con comprobación en tiempo real. “Los demás tardan un día, Conekta es la única que ofrece el envío de la confirmación de pago en efectivo al comercio. Esto ayuda mucho a los comercios con temas de inventario, porque no tienes que dejar el producto sentado un día para ver si te pagaron ”, dijo.

